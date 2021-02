KNHS-directeur Fleddderus: ‘Geen contributieverhoging’

Horses Premium deed afgelopen weekend verslag van de ledenraadsvergadering van de KNHS op basis van het op Vimeo te bekijken deel van de vergadering. Horses.nl gaf weer dat er door de KNHS ook nagedacht wordt over andere manieren om het gat in de begroting te dichten in plaats van het door laten lopen van de startpassen. Dat verhaal ging een eigen leven leiden en KNHS-directeur Fledderus voelde zich vandaag genoodzaakt dit recht te zetten.

Dit schreef Horses.nl in een premiumartikel over de ledenraadsvergadering:

De financieel directeur van de KNHS Theo van der Meulen en KNHS-Penningmeester Hidde Frankena gingen nader in op de financiële situatie van de KNHS, die nauw samenhangt met de voornaamste bron van inkomsten: lidmaatschappen en startpassen/afdrachten.



De koers van de KNHS is gedurende de gehele coronaperiode al dat de startpassen doorbetaald moeten worden nu er geen wedstrijden zijn. Daarin is steeds vastgehouden aan het feit dat opschorting van de passen financieel geen mogelijkheid is.

In de ledenraadsvergadering kwam naar buiten dat er ook nog een tweede optie is om het financiële gat dat corona slaat op te vangen: verhoging van de contributie voor ieder lid. Een verhoging van de contributie van bijvoorbeeld 10 euro (van 25 euro naar 35 euro) kan mogelijkheden bieden om startpashouders te ontzien.

Voldongen feit

Een andere hippische website presenteerde de overwegingen in de vergadering vervolgens bijna als voldongen feit. Het verhaal ging vervolgens een eigen leven leiden. “Waar een hypothetische vergelijking met de contributies werd getrokken, is dit spijtig genoeg een eigen leven gaan leiden. Want voor alle duidelijkheid: de contributie wordt dit jaar niet verhoogd, zelfs niet met een prijsindex! Hetzelfde geldt voor de kosten van de startpas. Ook die kosten worden dit jaar, net als afgelopen jaar, niet verhoogd”, zegt KNHS-directeur Fledderus, die daarmee overigens wel wat stelligere uitspraken bezigt dan zijn ‘bazen’ (de ledenraad en het bestuur).

Startpashouders ontzien onmogelijk

Fledderus is ook stellig in het volgende: “Kunnen we dan de startpashouder niet nog meer helpen door de geldigheid van de pas te verlengen? Nee, helaas hebben we die ruimte niet en kan ik het ook niet mooier maken. Besef dat één maand verlengen de KNHS ongeveer 450.000 euro aan inkomsten scheelt. Drie maanden verlengen, -hoe redelijk klinkt dat niet?-, betekent dus ruim 1,2 miljoen euro verlies. Ook de KNHS moet, ondanks fors teruglopende inkomsten, de boel draaiend zien te houden.”

1,5 miljoen euro bezuinigingen

Verder meldt Fledderus: “Daarnaast bezuinigt de KNHS dit jaar voor 1,5 miljoen euro, onder meer in personeelskosten. Doordat de KNHS vanwege het substantiële omzetverlies in aanmerking kwam voor de bestaande NOW regelingen (die NOW-regeling maakt het overigens wel iets lastiger om te bezuinigen op personeel: als een werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen, red.) hebben we wel de organisatie kunnen stutten. Dit zijn welkome bijdragen in deze crisistijd, maar ze vergoeden zeker niet de opgelopen verliezen in zijn geheel.”

