KNHS en FNRS: ‘Geen publiek bij wedstrijden of trainingen’

Wat is een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een accommodatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of uw accommodatie een sportaccommodatie is. Voor accommodaties die niet zijn aangewezen als sportaccommodatie geldt geen plicht voor het coronatoegangsbewijs. Twijfelt u of uw accommodatie als sportaccommodatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw gemeente om dit te bespreken. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.De verzorging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan.



Wat is een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.





Coronacheck scanner

Voor de controle op het coronatoegangsbewijs is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.