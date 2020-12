KNHS en FNRS geven duidelijkheid: individueel rijden in binnenbaan toegestaan

De KNHS en FNRS hebben vanochtend uitvoerig overleg gehad met NOC*NSF, VWS, LNV en POS om duidelijkheid te krijgen over de aanscherping van de maatregelen en wat dit betekent voor de paardensport. Uit het overleg is onder andere gekomen dat individueel rijden in de binnenbaan is toegestaan.

Paardensport-accommodaties en paardeneigenaren moeten uiteraard in staat blijven om de paarden op een juiste en veilige manier te verzorgen en te laten bewegen. Er is naast de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze medemens ook gekeken naar de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze paarden.

Buitenrijden norm

Het overleg heeft ertoe geleid dat hippische binnensportaccommodaties aangepast open kunnen blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging. Het individueel rijden van paarden is toegestaan in de binnenrijbaan. Het gebruik van de buitenbaan is wel de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale- en hygiënemaatregelen aangehouden worden.

Maatregelen

Individueel rijden en verzorgen van paarden is toegestaan.

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven hippische binnensportaccommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging.

Binnenrijbaan: voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan.

Buitenrijbaan: paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden.

Er worden geen wedstrijden verreden, vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities.

Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan.

Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan.

Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

Paardensportactiviteiten (zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten) zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan.

Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.

Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.

Reisbewegingen en sociale contacten moeten zo veel mogelijk worden beperkt.

Bron: Horses.nl/KNHS