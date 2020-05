KNHS en FNRS in gesprek over indooractiviteiten, geen wedstrijden tot september

De KNHS en de FNRS hebbben een gezamenlijk persbericht gepubliceerd over wat de gisteren aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen voor de paardensport betekenen. De belangrijkste punten: paardrijden kan vanaf maandag buiten weer in groepen (alle leeftijden) en tot 1 september geen wedstrijden.

In België spraken de paardensportbonden openlijk hun afkeuren uit over het verbieden van sportwedstrijden tot augustus en in Duitsland is er in verschillende deelstaten (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern en Holstein) al voor gezorgd dat er coronaproof-concoursen kunnen plaatsvinden en er indoor ook gereden kan worden. In Nederland is de toon van de paardensportbonden een stuk milder.

In gesprek over indoor activiteiten

De KNHS en FNRS melden wel in gesprek te zijn over de indoormogelijkheden voor de paardensport. Verschillende ondernemers hebben er in hun gemeente al voor gezorgd dat indoorgroepslessen kunnen plaats vinden. De KNHS en FNRS willen zorgen voor eenheid in regelgeving daarover, maar leggen de bal ook bij ondernemers en verenigingen.

De KNHS en FNRS zeggen het volgende: ‘Het organiseren van sportactiviteiten in binnenaccommodaties is landelijk niet toegestaan. Echter, lokaal beleid blijft bepalend. Gemeenten kunnen individuele afspraken met verenigingen en bedrijven maken. De KNHS en FNRS zijn in gesprek met diverse partijen om op landelijk niveau eenheid in deze regelgeving te verkrijgen. Voor sportaanbieders geldt: ga in gesprek met je gemeente en bespreek wat mogelijk is op jouw vereniging, stal of manege binnen de geldende maatregelen.’

Hoofdlijnen

De versoepelingen houden volgens de KNHS het volgende in:

1. Paardensportactiviteiten zoals lessen, trainingen, oefenparcoursen en buitenritten vanaf 11 mei voor iedereen toegestaan in de buitenlucht

Paardensportaccommodaties mogen vanaf 11 mei weer georganiseerde paardensportactiviteiten aanbieden zoals trainingen, oefenparcoursen, oefendressuur en buitenritten aan volwassenen, mits dit in de buitenlucht gebeurt en er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Het uitgangspunt blijft zo min mogelijk verplaatsen van personen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis.



In de paardensport wordt onder niet-contactsporten verstaan disciplines waarin je de anderhalvemeter afstand kunt garanderen.

2. Verwachting vanaf 1 september weer wedstrijden mogelijk

De verwachting is dat vanaf 1 september wedstrijden en competities weer mogen plaatsvinden zonder publiek. Tot die tijd is het helaas niet toegestaan wedstrijden en competities te organiseren. De KNHS brengt tot 1 september geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.



Evenementen waarvoor een vergunning nodig is of die de organisatoren vooraf moeten melden, zijn in ieder geval tot 1 september verboden. De overheid komt voor 1 september met een update.

3. Verwachting vanaf 1 september mogen binnensportaccommodaties en kantines open

Binnensportaccommodaties mogen weer volledig open vanaf 1 september. Per sector of sport wordt in overleg met de overheid gekeken of binnensportaccommodaties van bepaalde sporten eerder open mogen.

4. Uitzonderingspositie binnensportaccommodaties paardensport

Tot 1 september geldt voor de paardensport nog steeds de uitzonderingspositie dat individueel rijden en verzorgen van paarden in de binnenaccommodatie is toegestaan voor paardeneigenaren en verzorgers in verband met het welzijn en de gezondheid van de paarden. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven binnensportaccommodaties (verenigingen, maneges, stallen, etc.) aangepast open voor dierverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers.

5. Sportkantines zonder horecavergunning blijven vooralsnog gesloten

Kantines van sportbedrijven en -verenigingen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Terrassen en zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand gehouden kunnen per 1 juni weer open. Met een horecavergunning mag je maximaal 30 personen (incl. personeel) op reservering ontvangen. De horecavergunninghouder moet in een gesprek vooraf inschatten of een bezoek risico’s oplevert.

Gemeentelijke verschillen

De KNHS en FNRS benadrukken ook dat er gemeentelijke verschillen mogelijk zijn: Gemeenten kunnen individuele afspraken met verenigingen en bedrijven maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om bij je gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de geldende maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften.

Bron: FNRS-KNHS/Horses.nl