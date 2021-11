KNHS en FNRS komen met vertaling maatregelen: ‘geen wedstrijden en lessen na 17.00’

De KNHS en de FNRS zijn vanavond al gekomen met een 'paardensportvertaling' van de vanavond afgekondigde aanvullende coronamaatregelen. De belangrijkste maatregel, de sluitingstijd van 17.00 tot 05.00 uur, geldt vanaf zondag ook voor (groeps)lessen op verenigingen en maneges en (amateur)wedstrijden.

De KNHS en FNRS melden: “De aanvullende maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur en gelden in ieder geval tot zondag 19 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld door het kabinet. Indien er eerder wijzigingen vanuit de overheid komen zullen we dit direct communiceren.”

“Onderstaand een overzicht van de overheidsmaatregelen die gelden in de paardensport. Dit is op basis van wat nu bekend is. Het kan zijn dat hier de komende dagen nog wijzigingen of aanvullingen op komen. Houd daarom onze website goed in de gaten.”



Vanaf zondag 28 november 05:00 uur:

Er geldt een sluitingstijd voor alle sportlocaties en evenementen (binnen en buiten) tussen 17.00 en 05.00 uur.



Amateursport (wedstrijden en lessen/trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan op binnen- en buitensportlocaties. Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. Paardensportaccommodaties moeten daarom na 17:00 uur aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.



LET OP: vraag bij je gemeente of jouw locatie aangemerkt wordt als sportlocatie. De KNHS en FNRS hebben een brief gemaakt, ondertekend door beide directeuren, die je als sportaanbieder op een paardensportlocatie kunt gebruiken om lokaal toestemming te krijgen om paarden te verzorgen en te rijden na 17.00 uur. De brief is hier te downloaden.

Topsporters mogen trainen en wedstrijden rijden na 17.00 uur. Maandag 29 november komt NOC*NSF met uitgewerkte richtlijnen voor de topsport.



Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen, lessen en wedstrijden in de amateursport en professionele sport.



Voor iedereen vanaf 18 jaar is het verplicht om binnen en buiten 1,5 meter afstand te houden. Voor binnensportlocaties geldt daarnaast een geldig coronatoegangsbewijs. Bij verplaatsen te voet binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tijdens het sporten indien dat vanwege de aard van de sport niet mogelijk is.



Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.



Er geldt een verplichte sluitingstijd voor horeca en sportkantines van 17:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de ochtend. Tijdens de openingstijden is een CTB en een vaste zitplaats verplicht. Dit geldt voor horeca binnen en buiten. Bij verplaatsen binnen een binnenlocatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Na 17:00 uur is afhalen wel mogelijk. Voor afhalen geldt een mondkapjesplicht.



Evenementen, niet zijnde sportwedstrijden, kunnen plaatsvinden tot 17.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Bij verplaatsen binnen een binnenlocatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht.

Maatregelen die blijven gelden (sinds 6 november):

Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, (groeps)lessen en trainingen. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Onder publiek wordt niet bedoeld: personen in functie. Denk hierbij aan trainers, instructeurs, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.



Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht in binnenruimtes van sportlocaties. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook bij een bezoek aan het toilet of de horeca geldt een CTB-plicht.



Op sportlocaties buiten is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op het (buiten)terras bij de sportlocatie of het sportcomplex is het coronatoegangsbewijs wel verplicht net als bij de reguliere horeca.

Op sportlocaties buiten is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op het (buiten)terras bij de sportlocatie of het sportcomplex is het coronatoegangsbewijs wel verplicht net als bij de reguliere horeca. Het coronatoegangsbewijs is verplicht bij wedstrijden die gehouden worden in een binnensportlocatie. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, instructeurs, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers die in functie zijn van de vereniging of wedstrijdorganisatie.

Financiële coronasteun

Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.

Wat is een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een accommodatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of uw accommodatie een sportaccommodatie is. Voor accommodaties die niet zijn aangewezen als sportaccommodatie geldt geen plicht voor het coronatoegangsbewijs. Twijfelt u of uw accommodatie als sportaccommodatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw gemeente om dit te bespreken. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

De verzorging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan.



Wat is een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.



Coronacheck scanner

Voor de controle op het coronatoegangsbewijs is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Lees hier meer in de FAQ van de KNHS en de FNRS

Bron: Horses.nl/KNHS