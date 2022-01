KNHS en FNRS komen met vertaling versoepelingen voor paardensport

De KNHS en de FNRS hebben vanavond een vertaling naar de paardensport gemaakt van de versoepelingen in de coronarestricties. "De belangrijkste versoepelingen voor de paardensector zijn dat er onder voorwaarden weer wedstrijden en evenementen georganiseerd mogen worden en dat sportkantines en horeca open gaan", stellen KNHS en FNRS.

De nieuwe overheidsmaatregelen gelden in principe voor zes weken tot en met 8 maart, waarbij over drie weken een nieuw weegmoment (15 februari) van de overheid plaats vindt. Voor meer informatie kijk ook naar het sportprotocol van NOC*NSF of de sportpagina van de Rijksoverheid.

Onderstaand een overzicht van de geldende maatregelen in de paardensector t/m 8 maart. Dit is wat nu bekend is. Het kan zijn dat hier de komende dagen nog wijzigingen of aanvullingen op komen.

1. Alle binnen en buitensportlocatieszijn open. Er is geen beperking in groepsgrootte of eindtijd vanuit de overheid. Wel gelden de volgende voorwaarden:

Er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden, dit geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar en als het door de aard van de sport niet mogelijk is om afstand te houden. Publiek is toegestaan tot 22.00 uur.

Voor binnensportlocaties gelden daarbovenop de volgende voorwaarden:

Er geldt een CTB-plicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Een CTB is niet verplicht voor medewerkers en vrijwilligers. Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, maar hoeven niet gedragen te worden tijdens het sporten.



2. Alle sportactiviteiten, inclusief wedstrijden, zijn zowel binnen als buiten toegestaan. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden, dit geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar en als het door de aard van de sport niet mogelijk is om afstand te houden. Publiek is toegestaan tot 22.00 uur.

Voor binnensportlocaties gelden daarbovenop de volgende voorwaarden:

Er geldt een CTB-plicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, maar hoeven niet gedragen te worden tijdens het sporten.

Meetmomenten blijven toegestaan tot in ieder geval 1 april.



3. Evenementen zijn zowel binnen als buiten toegestaan tot 22.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden, dit geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar. Voor buitenevenementen geldt dat een derde van de capaciteit van het aantal bezoekers bezet mag worden. Een zitplaats is verplicht.

Voor binnen evenementen gelden daarbovenop de volgende voorwaarden:

Er geldt een maximum aantal bezoekers van 1250 met een vaste zitplaats. Er geldt een CTB-plicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Mondkapjes zijn verplicht, maar hoeven niet gedragen te worden tijdens het sporten of op de vaste zitplaats.



4. Horeca en sportkantines mogen open van 05.00 tot 22.00 uur onder de volgende voorwaarden:

Er geldt voor de horeca en sportkantines een CTB-plicht voor iedereen vanaf 13 jaar Een vaste zitplaats is verplicht. Afhalen blijft toegestaan. Zonder CTB kan gebruikt worden gemaakt van de afhaalfunctie.

Wat is een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een accommodatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of uw accommodatie een sportaccommodatie is. Twijfelt u of uw accommodatie als sportaccommodatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw gemeente om dit te bespreken. De verzorging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan.

Wat is een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.

afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Coronacheck scanner

Voor de controle op het coronatoegangsbewijs is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen. Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Lees de complete vertaling (incl. uitgebreide Q&A) hier

Bron: KNHS/FNRS