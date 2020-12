KNHS en FRNS hebben nog geen duidelijkheid over binnen rijden

De KNHS en FNRS zijn op dit moment in overleg met VWS, NOC*NSF, LNV en POS om duidelijkheid te krijgen over de aanscherping van de maatregelen en wat dit betekent voor de paardensport. Het doel is om het welzijn en de veiligheid van paard en ruiter te kunnen waarborgen.

Vanuit de overheid is het voor alle sporten niet toegestaan gebruik te maken van binnensportaccommodaties. Voor de paardensport kan dit voor onwenselijke- en onveilige situaties zorgen. Daarom proberen de KNHS en FNRS snel meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijke uitzondering voor het gebruik van de binnenrijbaan op paardensportaccommodaties zoals maneges en verenigingen.

Gezondheid en welzijn

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van, dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het paard. Daarnaast zijn de meeste binnenrijbanen grote, natuurlijk geventileerde hallen. Paardrijden is een individuele sport waarbij de anderhalve meter goed gewaarborgd kan worden.

Veiligheid

Omwille van veiligheid van mens en dier is het verstandig om het paardrijden in de binnenrijbaan voor alle leeftijden toe te staan. Uiteraard met in inachtneming van de geldende maatregelen voor de sport.

Vandaag update

Zodra er meer duidelijkheid is zullen KNHS en FNRS in de loop van deze dag met een update komen van de geldende maatregelen voor de paardensport.

Bron: Horses.nl/KNHS