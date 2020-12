KNHS-FNRS springcompetitie 2021 verplaatst

Vanwege het coronavirus worden veel evenementen en competities aangepast, geannuleerd of verschoven. Dit geldt ook voor de KNHS-FNRS Springcompetitie. Gezien alle maatregelen heeft de organisatie samen met de sportaanbieders besloten om de competitiemomenten naar latere data te verschuiven. Hierbij houden KNHS en FNRS rekening met de voorjaarsvakanties en overige competities zoals carrouselwedstrijden en de KNHS-FNRS Zitcompetitie. "We hopen op deze wijze toch een mooie competitie voor uw ruiters te organiseren met hopelijk een finale op het NHC in Ermelo op 18 april 2021."

Vooralsnog zijn op onderstaande data en locaties de regio-, halve- en finale gepland voor 2021. Wil je meedoen met jouw locatie aan de springcompetitie, meld dan je bedrijf aan via [email protected] De locaties voor de regiofinales en de halve finale vind je in onderstaande planning.

Data en locaties

Regiofinales Springcompetitie – 7 maart 2021:

Het Paardrijk in Berlicum (NB) www.hetpaardrijk.nl

Paardensportcentrum De Lourenshoeve in Den Ham (OV) www.lourenshoeve.nl

Regiofinales Springcompetitie – 14 maart 2021:

Hippisch Centrum De Delft in Assendelft (N-H) www.hippischcentrumdedelft.nl

Hippisch Centrum Bodegraven in Bodegraven (Z-H) www.manegehcb.nl

Halve finale Springcompetitie – 28 maart 2021:

Stal Groenendaal in Bunschoten (UT) (o.v.b.) www.stal-groenendaal.nl

Finale Springcompetitie – 18 april 2021:

Nationaal Hippische Centrum (NHC) in Ermelo (GLD) www.nationaalhippischcentrum.nl

Coronamaatregelen

Indien de maatregelen wijzigen past de organisatie, waar nodig, de invulling van de competitie aan. “Met de routekaart van de overheid en aansluitend die van NOC*NSF en de KNHS-FNRS zijn we voorbereid op verdere verruimingen en wat dit voor de paardensport betekent. Indien de coronamaatregelen niet tijdig versoepelen, dan beslissen we opnieuw over de voortgang van de KNHS-FNRS Springcompetitie. Tot die tijd geven we binnen de beperkingen van de coronamaatregelen invulling aan de Springcompetitie en bereiden we de finales samen met onze sportaanbieders voor.”

Meer informatie

Bron: KNHS