KNHS heft per 28 april leeftijdsgrens onderlinge meetmomenten op

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge werd vanavond bekend gemaakt dat er een aantal lichte versoepelingen worden doorgevoerd per 28 april. Versoepelingen voor de sport horen nog niet bij de eerste stap van het openingsplan voor Nederland. Op eigen houtje heft de KNHS wel per 28 april de leeftijdsgrens voor onderlinge meetmomenten op. Toestemming voor zo'n meetmoment van de gemeente of veiligheidsregio is wel een vereiste.

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport bij de KNHS, licht toe waarom de leeftijdsgrens voor manege- en verenigingsactiviteiten opgeheven wordt: “We zien dat er voor het eerst in lange tijd meerdere versoepelingen worden doorgevoerd. Zo gaan terrassen en winkels onder voorwaarden open. Rutte gaf in de persconferentie aan dat de instroom van en het aantal patiënten in ziekenhuizen afzwakt en dat een daling in zicht komt. Daarmee is het verantwoord de eerste stap in het openingsplan te zetten. In lijn daarmee vinden wij dat het ook mogelijk moet zijn om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten op de eigen accommodatie in de buitenlucht voor iedereen mogelijk te maken. Paardensport geen contact- of teamsport, er wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden en bij onderlinge activiteiten bevinden zich niet meer dan vier personen in de rijbaan. Hierbij is kleinschaligheid wel belangrijk. Ook moet er toestemming worden gevraagd aan de eigen gemeente of veiligheidsregio.”

Meetmomenten en wedstrijden

Voor de paardensport betekent dit een langverwachte eerste stap die gezet kan worden in het opengaan van de wedstrijdsport. “Afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames verwachten we dat er per 11 mei meetmomenten georganiseerd kunnen worden en dat we in juni eindelijk weer officiële KNHS-wedstrijden kunnen organiseren. Het is daarbij wel belangrijk dat iedereen in aanloop naar deze versoepelingen zich goed aan de basisregels van de overheid blijft houden”, aldus Arkema.

Afschaffen avondklok

Voor de paardensector is de belangrijkste versoepeling het afschaffen van de avondklok vanaf 28 april 04.30 uur. Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat we niet met nul risico uit deze crisis kunnen komen, maar tegelijkertijd moet het risico wel verantwoord zijn. De KNHS heeft in lijn hiermee besloten dat per 28 april de leeftijdsgrens van 27 jaar voor onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor winstpunten wordt opgeheven.

Openingsplan

De eerste stap in het eerder gepresenteerde openingsplan van de overheid is met de versoepelingen vanaf 28 april gezet. De volgende stap, waarin ook verdere versoepelingen voor de sport zijn opgenomen, wordt vanaf 11 mei verwacht. Dinsdag 3 mei wordt duidelijk of deze stap ook daadwerkelijk gezet kan worden.

Bron: KNHS/Horses.nl