KNHS knikt in na storm van kritiek: ‘ook andere betaalsystemen toegestaan’

De KNHS kreeg er de afgelopen dagen flink van langs dat zij in de voorwaarden voor de meetmomenten hadden opgenomen dat alle inschrijvingen en betalingen via Mijn KNHS moesten lopen. Dat betalen hoeft nu niet meer via de KNHS te lopen.

“De KNHS heeft veel vragen gekregen over het verplicht online betalen voor de inschrijving van beoordelings- en meetmomenten. We hebben goed geluisterd naar de constructieve opmerkingen van meedenkende organisaties en verenigingen. Daarom hebben wij besloten deze voorwaarde op twee punten aan te passen”, schrijft de KNHS in een persbericht.

Storm van kritiek

De KNHS kreeg op sociale media, maar ook op deze site van onder andere hippisch advocaat Luc Schelstraete (lees hier meer), te maken met een storm van kritiek over de bepalingen. Organisaties waren niet blij met de verplichting dat de betalingen via Mijn KNHS (en Ingenico, KNHS partner in deze) moesten lopen. Schelstraete noemde die verplichting zelfs ‘onjuist en ook juridisch niet toelaatbaar.’ “Organisaties verliezen zo een belangrijk deel van hun inkomen en hebben geen grip meer op hun contractsvrijheid met de ruiters cq amazones”, aldus Schelstraete.

Andere betaalsystemen toegestaan

Precies op dat punt is de bepaling nu aangepast voor de zogenoemde meetmomenten: “Organisatoren van een beoordelings- en meetmoment voor winstpunten mogen zelf bepalen hoe zij de betaling van inschrijfgeld faciliteren. De KNHS adviseert daarbij met klem om dit online te laten plaatsvinden.”

Inschrijvingen wel via Mijn KNHS

“Inschrijven voor beoordelings- en meetmomenten voor winstpunten moet wel via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief, zodat de KNHS regie kan houden op wie, wanneer aan welke activiteit deelneemt. Voornaamste reden hiervoor is om bij een mogelijke nieuwe uitbraak van het virus snel te kunnen achterhalen wie mogelijk besmet kan zijn geraakt. Zo kunnen we samen het coronavirus maximaal onder controle houden.”

50% korting op eigen dienst



Om de eigen dienst aantrekkelijker te maken geeft de KNHS korting aan organisaties die er toch voor kiezen om de betalingen via Mijn KNHS te laten lopen. “De KNHS geeft 50% korting op het tarief dat het online betalen via Mijn KNHS met zich meebrengt. Dit tarief geldt tijdens de corona maatregelen, dus totdat er wedstrijden mogen worden georganiseerd. Dit geldt uiteraard ook voor de grote groep van organisaties die zich al had aangemeld.”

Bron: Horses.nl/KNHS