KNHS: ‘Mooi draaiboek voor wedstrijden klaar’

Dagblad Trouw maakte een artikel over hoe er in de sportwereld gereageerd is op de versoepelingen van de corona-maatregelen. Daarin komt ook KNHS-directeur Theo Fledderus aan het woord. Hij vertelt dat de KNHS al een draaiboek klaar had voor het organiseren van wedstrijden en dat de KNHS ondertussen al 550.000 euro is misgelopen door de coronacrisis.

De paardensport is heel erg blij met de versoepeling vanaf maandag, zegt Theo Fledderus, directeur van de KNHS. “Dit is een hele goede stap. We willen weer naar buiten met de paarden om op gepaste afstand van elkaar te gaan rijden. Het mag helaas nog niet binnen in maneges, wat prima had gekund, maar daar valt mee te leven.”

Draaiboek klaar voor wedstrijden

Over wedstrijden, die zoals het er nu naar uit ziet pas weer vanaf september mogen plaatsvinden, zegt Fledderus: “Wij hebben een mooi draaiboek klaar. Je kunt prima wedstrijden dressuur en springen houden met anderhalve meter marge, zonder publiek. Maar ik begrijp ook dat het kabinet de sport over één kam scheert.”

550.000 euro verlies

Volgens Fledderus is de KNHS in de coronacrisis al ongeveer een half miljoen euro misgelopen. “Dat verlies is niet zomaar meer goed te maken. Sinds vorige week hebben de 45.000 bij de KNHS aangesloten leden onder de achttien jaar al toestemming weer te trainen, vanaf maandag mogen ook de overige 120.000 leden weer in de bak.”

