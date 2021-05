KNHS staat vanaf 19 mei meetmomenten toe, wedstrijden blijven verboden

Nu stap twee van het openingsplan gezet is heeft de KNHS besloten, naast onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten, ook paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten vanaf 19 mei in de buitenlucht toe te staan. Hierbij geldt de voorwaarde dat er voldoende daling van de cijfers moet zijn en de aangekondigde versoepelingen ook daadwerkelijk door gaan.

Tijdens de persconferentie op 11 mei van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge werd bekend gemaakt dat als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende week blijft dalen er vanaf woensdag 19 mei een aantal versoepelingen wordt doorgevoerd. Stap twee van het openingsplan van de overheid kan dan gezet worden. Hierin zijn ook versoepelingen voor de sport opgenomen. Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen dat er binnen paardgereden en les gegeven mag worden in groepen van maximaal twee personen op 1,5 meter afstand, voor jeugd t/m 17 jaar gelden hier geen beperkingen. Voor groepslessen buiten geldt een maximum van 30 personen voor volwassenen vanaf 27 jaar. Ook mogen de terrassen van sportaccommodaties, onder voorwaarden, open. Maandag 17 mei kan het kabinet, bij onvoldoende daling van de cijfers, besluiten de versoepelingen niet door te voeren. Op dinsdag 1 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 8 juni.

Educatief- en trainingsdoel

Paardensportactiviteiten zijn belangrijk voor de sport. Ze geven paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de opleiding of training met en van hun paard. Het is voor het welzijn belangrijk dat paarden in beweging blijven en op een juiste wijze getraind worden. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Paardensportactiviteiten dragen daar aan bij en hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Geen competitie en geen klassement

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport bij de KNHS, licht toe waarom paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten vanaf 19 mei weer mogen: “Allereerst wil ik duidelijk zijn, het overheidsverbod op wedstrijden blijft onveranderd. Paardensportactiviteiten zijn geen wedstrijden, er is geen competitie en er wordt geen klassement opgemaakt. Het zijn ook geen onderlinge wedstrijden.”

Training

“Wat zijn paardensportactiviteiten dan wel? Paardensportactiviteiten zijn individuele activiteiten met louter een educatief- of trainingsdoel. Een ruiter kan bijvoorbeeld in de buitenrijbaan een dressuurproef rijden en krijgt vervolgens feedback op hoe er gereden is. Het is dus een training. Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt dat er volgens de nieuwe versoepelingen buiten paardgereden, lesgegeven, dan wel getraind mag worden in groepen van maximaal 30 ruiters. Tijdens een activiteit zijn er doorgaans maximaal twee combinaties in de rijbaan. Minder dus dan tijdens een reguliere les. Aan deze overheidsregel wordt daarom ruimschoots voldaan.”

Kleinschalig

“Daarnaast werken alle verenigingen met het sportprotocol van NOC*NSF, waardoor alle basisregels goed nageleefd worden. Bovendien is de paardensport geen contact- of teamsport. Normaal gesproken houden combinaties al meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar. Ik wil wel benadrukken dat de activiteiten kleinschalig moeten zijn.”

Lokaal beleid leidend

Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om te weten wat er in jouw omgeving geldt. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. Activiteiten moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Bekijk wat mogelijk is op je vereniging of manege binnen de geldende maatregelen. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen en vraag toestemming bij je gemeente.

Overige paardensportactiviteiten

Deelnemen aan onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten en paardrijden.nl blijft in ieder geval tot 1 juni mogelijk. Dan is er een nieuwe persconferentie van de overheid en wordt bekend gemaakt welke overheidsmaatregelen er na 8 juni gaan gelden.

Voorwaarden en bepalingen

Voor de paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn bepalingen opgesteld. Voorwaarde is dat deze strikt worden nageleefd. Organisaties die lokaal toestemming hebben voor het organiseren van een activiteit met beoordelings- en meetmoment kunnen deze aanvragen via de KNHS zodat deze onder voorwaarden mee kan tellen voor puntenregistratie.

De bepalingen zijn geldig voor de sporters die deelnemen, voor de organisatoren van de activiteiten en uiteraard de officials en vrijwilligers. Het is belangrijk om de bepalingen te kennen. Zo staat er bijvoorbeeld dat een sporter en paard zo kort mogelijk op het terrein zijn en na het deelnemen van de individuele activiteit direct naar huis gaan. Kijken bij andere sporters mag niet. Voor organisaties geldt bijvoorbeeld dat deze moeten voldoen aan de geldende maatregelen en richtlijnen. Het lokale beleid binnen de betreffende gemeente is leiden. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het door NOC*NSF eerder gepubliceerde protocol verantwoord sporten.

Bron: KNHS