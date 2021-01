KNHS start met pilot Online Menproeven Beoordelen

Door de maatregelen die gelden om het Coronavirus terug te dringen kunnen er momenteel nog geen wedstrijden gereden worden. Daarom is de KNHS bezig om ook voor menners een alternatief op paardrijden.nl aan te bieden. Binnenkort (in februari) start een pilot Online Menproeven Beoordelen.

Je kunt dan meedoen met enkel- of tweespan in de Klasse B en L voor winstpuntenregistratie. De proeven mogen alleen in een rijbaan van 20X40 gereden worden. Dit omdat in een eerder pilot is gebleken dat proeven gereden in een grotere rijbaan niet goed te beoordelen zijn door de juryleden. Tijdens de pilot worden de proeven 54 en 56 uitgeschreven.

Protocol

Je stuurt je video via paardrijden.nl in naar een officieel KNHS-jurylid. Nadat het jurylid je video heeft beoordeeld vind je het protocol terug in je profiel op paardrijden.nl. Bij het behalen van voldoende punten worden deze later ook bijgeschreven in Mijn KNHS. Je kunt per combinatie maximaal 1 keer per week een video insturen.

Speciale dagstartpas

Om mee te doen heb je een geldige startpas nodig. Er is ook een speciale dagstartpas voor online proeven om mee te kunnen doen. In de bepalingen voor Online Menproeven Beoordelen onder het kopje Inschrijven, lees je meer over hoe je deze dagstartpas kan aanvragen.

Meer uitleg

Je kunt nu alvast de proef oefenen en bekijken hoe je de proef kunt filmen! Meer uitleg over hoe je straks mee kunt doen lees je op hier.

Bron: Horses.nl / KNHS