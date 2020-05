KNHS verlengt online proeven rijden tot september, voorlezen nu toegestaan

In deze coronatijden, waarin de wedstrijden stilliggen, introduceerde de KNHS het online proeven rijden voor winstpunten. De KNHS heeft nu bekend gemaakt dat deze mogelijkheid blijft bestaan tot 1 september. Vanwege het versoepelen van de maatregelen mogen de proeven nu worden voorgelezen en hoeven de ruiters niet meer uit het hoofd te rijden.

Het online proeven rijden voor winstpunten blijkt enorm populair. De online events die de KNHS tot nu toe uitschreef, waren in no time volgeboekt. Vaak tot teleurstelling of ergernis van ruiters die graag een ‘startplek’ wilden bemachtigen maar er niet tussen kwamen.

KNHS vraagt spreiding

Daarover zegt de KNHS: “De inschrijvingen gingen razendsnel maar we willen de ruiters nogmaals vragen niet massaal om 9.00 uur in te schrijven. Als het inschrijven verspreid over de ochtend plaatsvindt, raakt het systeem niet overbelast. Wanneer de inschrijving in de ochtend vol zit, komen er vaak nog plekjes vrij in de middag.”

Nieuw online event

Morgenochtend, woensdag 27 mei, opent de inschrijving voor een nieuw online event op donderdag 18 juni. Inschrijven is mogelijk vanaf 9.00 uur.

Bron: KNHS