KNHS vraagt om opheffing verbod op wedstrijden

De KNHS heeft vandaag in een open brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om het verbod op wedstrijden in de paardensport per 21 april op te heffen. De brief is opgesteld in aanvulling op de landelijke campagne van NOC*NSF en alle aangesloten sportbonden, waaronder de KNHS, om de hele sport weer open te stellen.

Op 13 oktober voerde het kabinet voor de tweede keer in een half jaar tijd een verbod op wedstrijden in, in de strijd tegen Covid-19. Dat betekent dat er op dit moment al bijna een jaar geen wedstrijden kunnen worden verreden. De vertaling van de overheidsmaatregelen naar de paardensport is strikt. De paardensport heeft daarin verantwoordelijkheid genomen. Nu er licht is aan het einde van de tunnel en Nederland weer langzaam open gaat, is het tijd om ook de paardensport meer ruimte te geven.

Kans op besmetting zeer klein

Paardensport is geen contact- of teamsport en er wordt altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden. Paardensport vindt plaats in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) en bovendien vanaf april voornamelijk buiten. De kans op besmettingen binnen de paardensport is daarom zeer klein terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport buitenproportioneel hard raken.

Verzoek aan ministerie

Gelet op het zeer geringe besmettingsgevaar van COVID-19 en het grote sportieve- en financiële belang van wedstrijden in de paardensport verzoekt de KNHS het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vanaf 21 april wedstrijden in de buitenlucht in de paardensport weer toe te staan.

Lees hier de brief van de KNHS aan het ministerie

Bron: Horses.nl/KNHS