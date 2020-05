KNHS wil financiële mogelijkheden bieden en opent corona-noodloket

Een bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen maar ook om bijzondere mogelijkheden. Om die reden heeft de KNHS het corona noodloket in het leven geroepen. Zowel verenigingen, maneges als KNHS-leden kunnen daar een beroep op doen.

Via het noodloket wil de KNHS financiële mogelijkheden aanbieden die in de ‘normale’ situatie niet zouden kunnen. Denk aan uitstel van betaling van een factuur, betalen in termijnen van drie of zes maanden of wellicht creditering van een factuur.

Beroep op noodloket

Hoe doe je een beroep op het noodloket? Stuur een mail naar [email protected] Benoem in dat bericht je relatienummer bij de KNHS, het probleem, eventueel een factuurnummer en welke oplossing je zelf ziet.

Reëel blijven

“Blijf in die oplossing reëel”, aldus de bond. “De KNHS heeft niet de financiële mogelijkheden om alle facturen te crediteren. Een team van deskundigen zal de aanvraag beoordelen en je zo snel mogelijk een reactie geven. Het kan zijn dat we vragen om eventueel bewijsstukken, bijvoorbeeld van een aanvraag NOW, WW, TOZO. In sommige gevallen neemt een medewerker telefonisch contact met je op.”

Bron: KNHS