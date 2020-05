KNHS ziet mogelijkheden voor terugkeer in de ring: ‘Misschien wel sneller dan je denkt’

De Nederlandse hippische wedstrijdsport lijkt nog op slot te zitten en de KNHS kreeg sinds het stilleggen van de wedstrijden heel wat kritiek te verduren. Wat kunnen de ruiters en menners verwachten nu het coronabeleid langzaamaan versoepelt? Maarten van der Heijden, Technisch Directeur en Adrianne van Waardenberg, Manager Wedstijdsport leggen het uit en vertellen ook wanneer wedstrijdsporters weer de ring in kunnen. "Dat kan misschien wel sneller dan je denkt."

Maarten van der Heijden: “In eerste instantie hebben we vanaf het begin van de coronacrisis veel mogen doorzetten in de paardensport in vergelijking met andere sporten. Paardeigenaren konden hun paarden blijven rijden en trainen op eigen terrein. Topsporters konden op hun eigen accommodatie doortrainen terwijl andere sporters niks mochten. Een tophockeyer kon, bij wijze van spreken, alleen zijn oefeningen doen op zijn eigen balkon en een topzwemmer in zijn badkuip.”

Goede positie

“De KNHS had in samenwerking met onze partners een hele goede positie voor de paardensport bedongen. Gelukkig maar, want verzorging en beweging is nu eenmaal essentieel voor het welzijn van onze paarden”, vult Adrianne van Waardenberg aan.

Coronamaatregelen

Ondertussen versoepelen de coronamaatregelen. Op de meeste plekken kunnen kinderen weer naar de manege of vereniging. Sinds 12 mei mochten ook de volwassenen weer in het zadel onder bepaalde voorwaarden. De draf- en rensport start mondjesmaat zonder publiek en de paardenkeuringen zijn dadelijk onder voorwaarden ook weer toegestaan.

Groot verschil

“De draf- en rensport en keuringen vallen onder de regels van het ministerie van LNV. De KNHS valt als sportbond onder de regels van het ministerie van VWS en NOC*NSF. Daar zit dus een groot verschil in, omdat het om sport gaat met andere voorwaarden en regels”, legt Van der Heijden uit. “Natuurlijk zijn wij als onderdeel van de Sectorraad Paarden wel in overleg met LNV omdat daar grote raakvlakken liggen.”

Regels heel duidelijk

Van Waardenberg: “De regels zeggen heel duidelijk dat er voorlopig geen wedstrijden georganiseerd mogen worden. Vanaf 1 juni mogen er wel buitenactiviteiten, die niet onder wedstrijden en competities vallen, plaatsvinden.”

Elke discipline

En daar zit de ruimte ook om binnen de paardensport weer de ring in te kunnen. Van der Heijden: “Dat geeft namelijk de mogelijkheid om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport. Denk aan bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Het kan voor elke discipline en in de buitenlucht. Op deze manier kunnen wedstrijdsporters voor officiële KNHS-juryleden verschijnen, maar ook voor winstpunten rijden en verder werken aan hun trainingsdoelen. Wedstrijdpaarden kunnen dan ook weer op pad.”

Oefendagen

Van Waardenberg verduidelijkt: “Er wordt dus geen klassement opgemaakt. Je rijdt echt voor jezelf en niet voor prijzen. Deze oefendagen zijn geen wedstrijden waar je tegen elkaar strijdt. Ook gelden er duidelijke regels waar een organisatie aan moet voldoen. Want het is nog steeds essentieel dat de regels van de Overheid en het RIVM worden aangehouden, zodat we met z’n allen voorkomen dat er een tweede golf van het coronavirus komt.”

Lobby gaat door

Van der Heijden: “Wat we nu online doen op paardrijden.nl verruimen we naar fysieke buitenlocaties en naar alle disciplines. Veel ruiters zijn, in tegenstelling tot veel anderen sporten, voor hun inkomen afhankelijk van de paardensport. Dus ik denk dat dit een mooie stap is en weer toekomstperspectief biedt voor veel van onze leden, sportaanbieders en organisatoren. Tegelijkertijd gaat de lobby vanuit de KNHS voor daadwerkelijke wedstrijden uiteraard door.”

Versoepelingen

Dat we in Nederland de richtlijnen en de daarbij horende hygiëne- en veiligheidsregels van het RIVM blijven opvolgen is een belangrijk punt. Premier Rutte heeft aangegeven dat versoepelingen mogelijk blijven zolang de besmettingsgraad beneden de 1 blijft. Daarom kunnen de onderlinge beoordelings- en meetmomenten alleen georganiseerd worden zonder publiek, met voldoende ruimte, een goede routing en tijdsplanning. Een duidelijk protocol voor de organisatie is daarbij extra belangrijk.

Paardensportprotocol

De KNHS heeft, in samenwerking met partner FNRS, drie weken geleden al een paardensportprotocol voor maneges, verenigingen en stallen gemaakt, dat zij kunnen gebruiken bij hun gemeenten als daarom gevraagd wordt. Ook zijn er posters ontwikkeld die op de accommodatie opgehangen kunnen worden om de geldende maatregelen kenbaar te maken aan bezoekers. Op deze manier konden paardensportaccommodaties met buitenfaciliteiten binnen de richtlijnen van de Overheid en NOC*NSF weer voorzichtig opengaan. Eerst voor kinderen en sinds vorige week ook voor volwassenen.

Protocol vanaf 1 juni

Van Waardenberg: “Als KNHS hebben we nu een aanvullend protocol gemaakt dat ingaat vanaf 1 juni. In dit protocol staat beschreven binnen welke richtlijnen en voorwaarden bepaalde paardensportactiviteiten weer plaats kunnen vinden.” Van der Heijden vult aan: “Het aanvullende protocol kan gebruikt worden door lokale paardensportaanbieders om toestemming te vragen bij gemeenten. Organisatoren van de paardensportactiviteiten hebben vanaf nu nog ruim drie weken de tijd om zich voor te bereiden aan de hand van de protocollen en richtlijnen.” Van Waardenberg: “Zolang we geen officiële wedstrijden mogen organiseren brengen wij uiteraard ook geen afdrachten in rekening voor organisatoren.”

Weer de ring in

Van der Heijden en Van Waardenberg concluderen samen: “We merken dat wedstrijdruiters graag weer de ring in willen. Dat is ook logisch. Het is een belangrijk onderdeel van de training van ruiter en paard. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat we afwijken van de regels en richtlijnen van de Overheid. Op deze manier kunnen onze leden binnen de geldende regels toch de ring in.”

In de loop van volgende week komt er meer duidelijkheid over de wijze waarop organisaties hun sportactiviteiten vanaf 1 juni bij de KNHS aan kunnen vragen en deelnemers zich aan kunnen melden.

