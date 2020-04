Koepel Fokkerij ziet probleem: ‘Schetsen en chippen veulens niet mogelijk’

De Koepel Fokkerij, de koepelvereniging voor alle Nederlandse paarden en ponystamboeken, maakt zich in verband met de coronacrisis zorgen: een van de bestaande problemen is dat het chippen en schetsen van veulens op dit moment niet mogelijk is.

“Met een aantal leden van de Koepel Fokkerij wordt nu gekeken of er protocollen op te stellen zijn waarbij deze twee zaken wél plaats kunnen vinden”, meldt de organisatie. Deze worden volgende week in het overleg tussen Sectorraad Paarden en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besproken.

Rondgang bij stamboeken

De Koepel Fokkerij legde vorige week de aangesloten stamboeken een aantal vragen voor waarbij de effecten van de coronacrisis zijn geïnventariseerd. Bij die rondgang kwamen een aantal zaken naar voren.

Chippen en schetsen veulens

Een accuut probleem ligt bij het chippen en schetsen van veulens: “Paardenpaspoortconsulenten kunnen/mogen nu niet de veulens schetsen. Veulens worden daardoor onnodig lang aan de voet van de merrie gehouden. De 6-maanden termijn dreigt voor sommige veulens te worden overschreden waardoor de veulens voor hun leven automatisch uitgesloten

worden voor humane consumptie.”

Snel een protocol

Volgens de Koepel moet er snel een protocol komen: “Voor paardenpaspoortconsulenten moet een protocol, geldig voor alle ppc-ers in Nederland, opgesteld worden, waardoor het mogelijk is om, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, de veulens te schetsen en te chippen. Dit protocol kan vooraf opgestuurd worden naar de fokker zodat

hij maatregelen kan nemen om naleving van het protocol mogelijk te maken. Haast is hierbij geboden!”

Keuringen

Evenementen mogen tot 1 september niet plaatsvinden. “Keuringen lijken daar ook onder te vallen”, aldus de Koepel. “Dit heeft vergaande gevolgen voor de paarden- en ponyfokkerij. Zowel voor de ontwikkeling van de fokkerij, als voor de financiële positie van de stamboeken. Er moet gezocht worden (en is ook te realiseren) naar een mogelijkheid om keuringen in aangepast en afgeslankte vorm, waarbij een strak protocol gehanteerd wordt, toch door te laten gaan. Uiteraard zonder publiek en catering.” Datzelfde moet mogelijk zijn voor aanlegtesten, volgens de Koepel.

Concurrentiepositie

Ook over de concurrentiepositie van Nederland maakt de Koepel zich zorgen: “Daar de NVWA te weinig keuringsdierenartsen voor de export van paarden beschikbaar stelt, ligt de internationale handel stil en raakt Nederland haar wereldpositie kwijt als belangrijke leverancier van

paarden voor de sport. Andere landen hebben die problemen niet en dus verliezen wij terrein.”

Lees hier een samenvatting van de rondgang bij de stamboeken.