Kogel is door de kerk: Ook Groot-Brittannië legt paardensport stil

In eerste instantie wilden British Dressage en British Jumping de wedstrijden gewoon door laten gaan, maar gisteravond brachten British Dressage en British Jumping samen naar buiten toch gehoor te geven aan de adviezen van de Britse overheid.

De wedstrijden en trainingswedstrijden zijn voor nu opgeschort tot en met 16 april. “Het besluit houdt rekening met de ernst van de huidig situatie en onze verantwoordelijkheid als nationale bonden om de gezondheid en het welzijn van onze sporters te waarborgen en neemt ook in acht de verdere gevolgen voor de maatschappij als een geheel,” luidde de uitleg in het persbericht.

In lijn met de overheid

De British Dressage en British Jumping federaties zullen alles naar eigen zeggen goed in de gaten houden en met updates komen gelijk aan de updates van de overheid. De Kentucky Horse Trials en de Grand Nationaal hadden al bekend gemaakt dat deze niet door gingen. De volgende evenementen worden ook gecanceld:

British Showjumping Spring Championships Addington, 26-29 maart

British Dressage Young Horse Forum Myerscough, 27 maart

Blue Chip Winter Championships Hartpury, 1 tot 5 april

NAF Five Star Winter Dressage Championships 8 tot 12 april

Pony of the Year Show Arena UK, 9 tot 13 april

National BD Judges Convention Addington, 14 april

Bron: Horses.nl/Persbericht