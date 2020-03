Koschel en Klimke met paarden vast in Florida

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen enkele ruiters en hun paarden die het winterseizoen in Wellington (Florida) doorbrachten, niet huiswaarts keren. Daartoe behoren onder andere Christoph Koschel en Michael Klimke. "Op dit moment gaan er voor zowel de paarden als mensen geen vluchten", liet Patricia Koschel aan Eurodressage weten.

Na de laatst verreden wedstrijd in Wellington konden de juryleden en enkele vrienden wel huiswaarts keren. “Maar wij moeten gedwongen hier blijven, zolang de paarden hier zijn”, vervolgt Koschel. Haar man Christoph Koschel nam een aantal paarden mee naar Florida om ze daar te trainen en aan start te brengen op het Global Dressage Festival.

Verandering

De Koschels hebben niet alleen eigen paarden meegenomen naar Florida, maar ook enkele paarden van klanten. Omdat Koschel veel klanten in Wellington heeft en het echtpaard een eigen huis heeft, is het wel mogelijk de paarden goed te blijven trainen. De kinderen kunnen niet naar school en krijgen zodoende thuisonderwijs. “De situatie is hier nu rustiger dan in Europa, maar ik ben er bang voor dat dat gaat veranderen in de komende dagen.”

