Kristin Andresen doneert ruim 16.200 euro aan Noorse maneges

De zeer vermogende Noorse familie Andresen heeft in hun thuisland een geldbedrag van 150.000 Noorse Kronen, ruim 16.200 euro, gedoneerd aan noodlijdende manegebedrijven. "Maneges zijn het middelpunt van paardensport - zonder hen stopt de hele sport", zegt Kristin Andresen tegen het Noorse blad E24.

De schenking maakt deel uit van een fondsenwervingscampagne die is gestart door de Noorse website dressursåklart.no. De website organiseerde een veiling ten behoeve van maneges die het zwaar te verduren hebben in de coronacrisis. De veiling haalde 150.000 NK op en de familie Andresen besloot het bedrag te verdubbelen.

Rijkste familie

De familie Andresen staat hoog op de lijst van rijkste van Noorwegen. In Nederland zijn moeder Kristin en dochter Alexandra bekend van de affaire rond de KWPN kampioenshengst Handsome O (v. Johnson). De familie houdt zich al lang bezig met de Noorse paardensport. Kristin Andresen was eerder lid van het bestuur van de Noorse hippische bond.

‘Ontroerend’

Het geld dat Andresen heeft gedoneerd en via de campagne werd ingezameld, gaat naar maneges die nog geen staatssteun of andere steun hebben ontvangen. “Het geld is gegaan naar bedrijven die snel hulp nodig hadden, die vanaf 4 mei geen andere steun hadden ontvangen”, vertelt Kristin Andresen. “We hebben 40 aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Ik heb ze allemaal gelezen en het was moeilijk en ontroerend. Er zijn echt veel stoere mensen waar ik gewoon mijn pet voor afneem. Sommigen zijn zonder hulp alleen gelaten met meerdere paarden op stal, ze konden bijvoorbeeld de elektriciteitsrekening niet eens meer betalen. Ze hebben soms paarden moeten verkopen of zelfs moeten laten inslapen.”

