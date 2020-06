Kronenberg ziet af van organisatie WK vierspannen in 2021

Eind april heeft de organisatie van het WK vierspannen Limburg 2020 in Kronenberg de moeilijke beslissing moeten nemen het evenement niet door te laten gaan in verband met de coronacrisis. Het plan was om het WK tweespannen 2021 gezamenlijk met het uitgestelde WK vierspannen eind september 2021 in Kronenberg te organiseren. Na intensieve discussies en vele gesprekken met een groot aantal betrokken partijen, heeft de organisatie besloten in 2021 alleen het WK tweespannen te organiseren.

De combinatie van beide kampioenschappen zou resulteren in zo’n 120 deelnemers. Het risico op slecht weer is eind september vele malen groter dan aan het begin van de maand waardoor een gelijke bodemgesteldheid voor alle 120 deelnemers niet gegarandeerd kan worden. Aan het WK zijn bovendien diverse side events verbonden, die sponsoren en publiek aantrekken. Deze side events zijn bestaande evenementen die begin september moeten plaatsvinden.

Minder startplaatsen

Om de combinatie uit praktisch oogpunt mogelijk te maken zouden er bovendien minder startplaatsen per discipline per land beschikbaar zijn, wat de sport niet ten goede komt. De organisatie is van mening dat het WK tweespannen een platform moet bieden aan het grootste aantal top tweespanrijders ter wereld wat binnen de FEI reglementen toegestaan is.

Respect voor beslissing

“We waren natuurlijk teleurgesteld dat het WK vierspannen in Kronenberg dit jaar niet kon plaatsvinden door de coronacrisis en wij waren bereid om te kijken of het WK verplaatst kon worden naar 2021”, aldus FEI Driving Director Manuel Bandeira de Mello. “Helaas is dit niet langer het geval, maar we respecteren de beslissing van de organisatie om zich voor volgend jaar op de tweespannen te richten.”

Wijziging datum

Inmiddels heeft de FEI de aanvraag om de datum van het WK tweespannen te wijzigen naar 8 tot en met 12 september 2021 goedgekeurd, zodat het tevens niet meer samenvalt met het EK vierspannen in Boedapest (31 augustus – 5 september).

Toekomstig WK

De organisatie is uiteraard bereid om in de toekomst alsnog een WK vierspannen te organiseren in Kronenberg.

Bron: Persbericht