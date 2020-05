KWPN cancelt CK’s en Kampioenschappen, Blom en Pavo Cup niet van de baan

Het kabinet heeft gisteren, onder voorbehoud, enkele versoepelingen aangekondigd in de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Naar aanleiding van de bekendmaking daarvan heeft het KWPN besloten de KWPN Kampioenschappen en de Centrale Keuringen dit jaar te cancellen.

Als het virus tegen die tijd nog steeds onder controle is, mogen per 1 juli groepen tot honderd personen bij elkaar komen. Dat betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid vanaf die datum ook mogelijk is om de stamboekkeuringen te organiseren.

Strikte richtlijnen

Het KWPN heeft samen met de Sectorraad Paarden een protocol met strikte richtlijnen opgesteld voor alle stamboeken om de 1.5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal bezoekers op de locatie te beperken. Dit protocol en de aanvraag om de keuringen doorgang te laten vinden ligt momenteel bij het Ministerie van LNV. “Indien wij toestemming hiervoor krijgen is het mogelijk om volgens planning de stamboekkeuringen in juli (met een eventuele uitloop naar augustus) te organiseren. Dit uiteraard onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid”, aldus het KWPN.

Zonder publiek

Dit jaar worden er geen Centrale Keuringen georganiseerd. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden (ster, (voorlopig) keur) kunnen, bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen, op de stamboekkeuring worden behaald. De stamboekkeuringen worden georganiseerd zonder publiek. Als toestemming is verkregen kunnen de regio’s ook veulenkeuringen organiseren, in samenspraak met de KWPN-inspectie en ook volgens strikte richtlijnen. “Zodra wij groen licht krijgen van de overheid zullen wij u hierover informeren.”

Blom Cup en Pavo Cup

Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn vooralsnog niet toegestaan. De KWPN Kampioenschappen komen derhalve dit jaar te vervallen. Het voornemen is om in september op het KWPN-centrum de Blom Cup te verrijden en in oktober/november de Pavo Cup voorselecties in de regio met in Ermelo de finale.

Aanlegtesten

Op 19 mei start op het KWPN-centrum de eerder geannuleerde EPTM-test, uiteraard ook onder strikt protocol voor zowel geregistreerden als medewerkers. Ook worden er op korte termijn enkele IBOP’s georganiseerd op het KWPN-centrum waarvoor u uw paard kunt aanmelden.

Bron: Persbericht KWPN