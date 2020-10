KWPN-evenementen: géén publiek, wel livestream

Eerder deze week kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die voor minimaal 3 weken gelden. Dit heeft gevolgen voor de evenementen op het KWPN-centrum waaronder de eindexamens van de dressuurhengsten, springhengsten, tuigpaardhengsten en Gelderse hengsten.

Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij aanwezig zijn, alleen de noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent concreet dat per paard maximaal drie personen toegang hebben tot het KWPN-centrum. De ruiters/amazones en geregistreerden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Online aanmeldingen

Tot nader order geldt dat bij de diverse evenementen op de KWPN-agenda publiek niet is toegestaan. Ook personen die zich online hebben geregistreerd voor de hengstenselectie kan het KWPN geen toegang geven tot het KWPN-centrum. Personen die zich hadden aangemeld, worden hierover per mail nader geïnformeerd.

Eindexamens hengsten

De komende weken vinden de verrichtingsonderzoeken plaats voor de Gelderse, dressuur-, spring- en tuigpaardhengsten. Voor álle onderdelen, zowel de aanlevering, tussenbeoordelingen als de eindpresentatie, geldt tot nader order dat er géén publiek is toegestaan. Alleen noodzakelijke begeleiders hebben toegang tot het KWPN-centrum, de geregistreerden van de hengsten ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Livestream

Vanwege het coronavirus is het voorjaarsonderzoek komen te vervallen. “Wij realiseren ons dat de fokkers grote interesse hebben in de prestaties van de jonge hengsten op het KWPN-centrum. Wij hebben daarom besloten om de eindpresentaties van de hengsten geheel via livestream uit te zenden op KWPN.tv”, aldus het KWPN.

Eindexamens

De volgende data zijn via livestream te volgen:

30 oktober eindexamen VO dressuurhengsten

31 oktober eindexamen VO tuigpaardhengsten

24 november eindexamen VO springhengsten en Gelderse hengsten

Bron: KWPN