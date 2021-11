KWPN Hengstencompetitie en eerste bezichtiging zonder publiek

Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde coronamaatregelen heeft het KWPN besloten om verschillende bijeenkomsten (fokkerscafé's en warm welkom-bijeenkomsten) te annuleren en bij andere evenementen publiek te weren. Dat betreft de KWPN Hengstencompetitie, de eerste bezichtiging, verschillende zadelpresentaties en het EPTM-examen.

Daarmee zet het KWPN eigenlijk nog een stapje extra. Strikt genomen zou één en ander doorgang kunnen vinden en grotendeels valt de eerste bezichtiging (aanvang 1 december) van de KWPN Hengstenkeuring buiten de aankondigde looptijd van de maatregelen (tot 4 december). Het KWPN zegt hier zelf over in het kader van maatschappelijk belang te handelen.

Fokkerscafé’s en Warm Welkom geannuleerd

De volgende evenementen vinden geen doorgang. De betreffende personen worden geïnformeerd en t.z.t. uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst.

· Warm Welkom nieuwe leden (16 november 2021)

· Fokkerscafé’s (diverse data)

Evenementen zonder publiek

De volgende evenementen vinden doorgang, echter zonder publiek. De eigenaren ontvangen nader bericht.

· Hengstencompetities (diverse data): de hengstencompetities zijn via livestream te volgen

· Eindexamen EPTM (26 november 2021)

· Zadelpresentaties en herkansingen onder het zadel (diverse data)

· Eerste bezichtiging (start 1 december 2021): de eerste bezichtiging is via livestream te volgen

Regio-activiteiten

· Najaarsvergaderingen regio’s (diverse data): Het advies naar de regio’s is om de regiovergaderingen die gepland staan voor de komende drie weken uit te stellen of digitaal te organiseren. Nadere informatie wordt via de regiosites gedeeld.

· IBOP’s (diverse data): De IBOP’s vinden doorgang, tenzij een regiobestuur besluit de IBOP af te lasten en te verplaatsen naar een andere datum. Ook de IBOP’s die doorgaan zijn zonder publiek.

Alle evenementen: verplichting CTB

Voor alle evenementen geldt de verplichting van controle van het coronatoegangsbewijs. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

