Laat je horen! Peter de Boer: ‘Nu is de tijd om de paardensport te vernieuwen’

Dressuurruiter en handelaar Peter de Boer meldde zich bij Horses.nl met een ingezonden brief. Hij vindt dat de KNHS nu – door alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt – de uitgelezen kans heeft om de paardensport te vernieuwen en interessanter te maken. En het maakt hem boos dat die kans niet wordt aangegrepen.

“Een vriend van me, die met de KNHS sprak, meldde me dat de KNHS zich toch wat zorgen maakt over de gevolgen qua startpassen hoeveel er nu afgemeld worden en hoeveel er na de corona terug komen of weg blijven. Ik word dan eigenlijk een beetje pissig!

We weten al jaren dat de actieve wedstrijdruiters terug lopen en dat de gemiddelde leeftijd van de wedstrijdruiter stijgt. Veel zitten nu thuis en wat doet de KNHS?! Proberen wedstrijden doorgang te geven…. Of dat enig verschil maakt? We zullen met de tijd mee moeten en ons aanpassen anno 2021. Volgens mij is biedt de tijd van nu een uitgelezen kans, gezien er niks te doen is en mensen veel meer tijd hebben. Alleen wordt daar mijns inziens totaal niks mee gedaan! Ik kan dat niet begrijpen. En zo moeilijk is het niet.

Waarom niet digitaal?

We leven in een digitale wereld dus waarom maak je de wedstrijden niet digitaal? De FEI heeft al aangegeven de landenwedstrijd te willen veranderen door het in te korten en zo interessanter te maken. Nu kan je wachten tot Duitsland met een idee komt. Of je komt zelf met een idee zoals Joep Bartels destijds met de kür deed en de ballen had om het gewoon te doen in plaats van er over te blijven ouwehoeren!

Wat is er te verliezen?

Als je nou eens een wedstrijd opzet waar je met 2 tot 6 ruiters één kür maakt van maximaal 8 minuten. We leven niet in 1640 dus geen viertal of carrousel, dat idee. Gewoon anno 2021, dus het hoeft niet synchroon, misschien zelfs niet constant alle ruiters in de baan, bijv dat iedere combinatie zijn sterke punten pakt en de sterke punten van vier combinaties één proef combineren. Zet twee Grand Prix-paarden tegenover elkaar in piaffe, super interessant! Je kunt met licht (bijv. een spot op een paard, of 2 spots 2 paarden) werken, zoals vaker gedaan is op hengstenshows die massa’s mensen trekken in tegenstelling tot een reguliere wedstrijd. Geen begrafenismuziek maar ook anno 2021, kleding vrije keus. Laat ruiters maar met ideeën en inspiratie komen en in de beoordeling komen we er vanzelf achter of het werkt! We kunnen wel alles wat nieuw of anders is bij voorbaat afschieten maar misschien moeten we gewone eens wat gaan doen en kijken wat het brengt. Wat is er te verliezen?

Vier teams

Hoe mooi had het geweest als de KNHS vier teams hiertoe gezet had en we met kerst die küren beschikbaar hadden? Het is immers ook in de ruiters hun eigen belang dat de sport een draagvlak behoudt, populair blijft en een toekomst behoudt! Laat ieder team sponsoren voor 1500-2000 euro, die sponsor mag dan een reclame inleveren die voor de kür af gespeeld wordt. Win-win, een goeie prijzenpot er op, de KNHS verdient er goed aan wat die startpassen compenseert. Als je vier mensen per team hebt, die zelf een sponsor moeten regelen, gaat dat zo veel simpeler!

Jureren anders

Jureren doen we dan ook gelijk anders! Jury’s mogen op hun jurynummer inloggen en punten geven. Het gemiddelde hiervan telt voor 50%. Maar ook ruiters (KNHS-leden) mogen punten geven door in te loggen op mijnKNHS welke eveneens voor 50% telt. Effect: mensen (deelnemers) gaan als eerste weer samen hun sport beleven, mensen (jury’s en leden die beoordelen) worden betrokken in de beoordeling en wat we willen zien en hebben daar invloed op. En je doet iets voor je leden! Je brengt de sport weer op een positieve manier in het licht. De KNHS faciliteert dan iets waar paardenmensen samen van kunnen genieten. Je geeft ze een week om te punten zodat iedereen op zijn eigen tijd het kan bekijken.

Animo?

Je kan je twijfels hebben of er animo voor is. Tijdens het NK een paar jaar terug werd er ook een teamchallenge uit geschreven waar startplaatsen voor vrij zouden komen. Na een gesprek met een van de organisatoren bleek dat je helemaal niet in kon schrijven omdat de vraag zo groot was dat ze niet 5 maar alle startplaatsen verkocht hadden!

Teams van hengstenhouders

Het dekseizoen komt er aan, geen hengstenshows, dus dit idee is ook voor een hengstenhouderij super manier om hun hengsten onder de aandacht te krijgen! En een stuk interessanter dan die advertenties in de bladen!

Wat dacht je van Van Olst, Van Uytert, Glock, Pretendenthoeve, Valk Dressage en Stal Witte tegen elkaar op! Of een hengst met 3 nakomelingen?!

Wedden dat de online hengstenkeuring van het KWPN zéér veel bekijks gaat hebben?! Die anticiperen volgens mij een heel stuk beter dan de KNHS terwijl het KWPN gericht is op de fokkerij en de KNHS op de sport. Toch weet het KWPN dan meer sport te faciliteren dan de KNHS.

Leeft de sport nog?

Dat rondje dat tot in de treuren al gereden is heeft iedereen al lang gezien en als je even op facebook van Horses.nl of andere paardenwebsites bekijkt, dan zie je dat de sportresultaten en wedstrijdresultaten wel weggelaten kunnen worden. Als je de likes bekijkt is het gewoon om te janken. De meeste berichten met wedstrijduitslagen behalen geen 10 likes terwijl er miljoenen mensen op de een of andere manier iets met de paarden hebben. Dus er gaat echt iets heel erg fout!

Lichte Tour-paarden verkocht en startkaarten opgezegd

Ik heb zelf mijn 2 LT paarden van de zomer verkocht, mijn startkaarten op gezegd. En ik zit al de hele maand te bedenken om één enkele rede te verzinnen om mijn lidmaatschap niet op te zeggen. Tot heden heb ik die nog steeds niet gevonden. Dus wat leveren de kosten en het feit dat ik lid ben mij eigenlijk op? Ik heb geen intentie om op korte termijn weer de ring in te gaan want ik vind het gewoon echt niet meer leuk, dus waarom zou ik lid moeten blijven?

Sport aan het afbreken

Ja, ik heb dit idee al ruim voor de huidige coronamaatregelen bij de KNHS geopperd. En nee, volgens mij hoeft je er niks van te verwachten.

Je mag sinds kort wel wat anders verwachten: je krijgt geen verliespunt meer. Dus ik zie nu een hoop mensen die niet op wedstrijd gaan nu blij reageren dat ze nu wel kunnen. Ook zou het door zitten een vrije keus moeten zijn volgens sommigen. Wel ja, als je niet durft galopperen in het Z2 is het toch ook belachelijk dat je dat toch moet?! Waarom geven we niet iedereen die aanwezig is op een wedstrijd alvast een winstpunt?! Het zal wel aan mij liggen maar mijn inziens zijn we de sport en belangrijker nog paardenwelzijn (!) niet aan het verbeteren. Maar juist aan het afbreken!

Peter de Boer

Dressuurruiter en handelaar (Virtual Zone Horses)