Lamaze haalt uit naar Lier en Opglabbeek: ‘Als we zo doorgaan, zitten we zo weer thuis’

Na drie dagen CSI Lier geeft de Canadese topruiter Eric Lamaze er de brui aan. Hij is ontevreden met de organisatie en teleurgesteld in het gedrag van zijn collega's. Hij vindt de organisatie onverantwoord te werk gaan tegenover de paarden en zijn collega's onverantwoord in de omgang met het coronavirus. Niet alleen in Lier, maar ook in Opglabbeek.

“We keken er allemaal naar uit om deze week weer te springen in Lier, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik hier niet langer kan blijven springen en dit concours ondersteunen.”

Onverantwoord tegenover paarden

“Ik doe niet mee aan een CSI dat een 1,45m direct op tijd met 252 ruiters gebruikt als kwalificatie voor de rankingproef van de volgende dag. Vanmorgen heeft de organisatie besloten om het 1,45m in drie groepen te hakken en drie verschillende parcoursen neer te zetten. Dat betekent dat een ruiter met een rustige en mooie nulronde zich misschien niet eens kwalificeert voor de rest van de proeven […] een vreselijk systeem […] Ik ben niet bereid om onverantwoorde dingen te doen met mijn paarden voor 1.000 euro.”

Onverantwoord in omgang met coronavirus

Daarnaast meldt Lamaze dat hij teleurgesteld is in zijn collega’s. “De ruiters hebben het meeste contact met andere mensen, maar zij zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen. Ik heb denk ik vijf ruiters met een mondkapje gezien op het terrein.”

Terug in de eigen bak

“Ik snap dat iedereen, zolang er geen verplichting is (die komt er overigens wel per morgen in België, red.), het recht heeft om zijn eigen keuzes te maken […] Maar als we zo onvoorzichtig door gaan, rijden we binnenkort weer alleen in onze eigen bak.”

Opglabbeek

Ook Opglabbeek krijgt er nog van langs van Lamaze: “Twee weken geleden was ik in Opglabbeek en daar had niemand een mondkapje. Ik was teleurgesteld om dat te zien en heb na afloop de eigenaar van de accommodatie gebeld om uit te leggen waarom ik teleurgesteld was. Hij zei dat hij me snapte en nam de feedback goed aan.”

Feestje gestopt door de politie

“Een week later hoorde ik dat er op vrijdagavond van het concours een groot feest was geweest waar niemand een mondkapje had gedragen. De politie moest zelfs komen om het te stoppen. Was dat werkelijk nodig?”

Lees de hele tekst (Engels) hier:

Bron: facebook