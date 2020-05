Langs de Lijn interview met Dirk Willem Rosie en Kees van den Oetelaar: ‘De sport moet doorgaan’

In het radioprogramma Langs de Lijn werden Dirk Willem Rosie en Kees van den Oetelaar geïnterviewd over het effect van de coronacrisis op de paardensport. Annette van Trigt nam het interview af, zelf fervent paardenliefhebber.

Rosie vertelde over wat het betekent voor de professionals dat ze geen wedstrijden kunnen rijden en Kees van den Oetelaar is van mening dat wedstrijden zo snel weer van start moeten gaan. “De sport moet doorgaan, de economie moet blijven draaien. We hebben in onze sport sowieso altijd 2 meter afstand. Of we moeten met z’n tweeën op een paard gaan zitten, dan wordt het natuurlijk wat anders, maar dat gebeurt niet vaak.”

Het interview ging onder andere over hoe de handel getroffen is, hoe het verder moet met de indoor evenementen als Jumping Amsterdam en wat deze tijd voor de paarden zelf betekent.

Beluister hier het interview.

Bron: NPORadio 1