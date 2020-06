Leprevost: ‘Ik heb de tijd genomen om de basis te versterken’

Pénélope Leprevost heeft gedurende de lockdown in Frankrijk niet stil gezeten. ''Ik heb de afgelopen acht weken mijn nieuwe paarden Careca LS Elite (v. Carusso LS La Silla), Bingo del Tondou (v. Vigo d'Arsouilles) en Bolero de Beaufour (v. Nabab de Reve) beter leren kennen, zodat ik deze op wedstrijden kan uitbrengen als de situatie weer normaal is. Ik kreeg de kans om met hen een combinatie te vormen.''

”Ik heb niks te klagen”, vindt de Franse topamazone. “Ik heb twee maanden doorgebracht met mijn paarden en mijn dochter.”

Basis versterken

”Deze tijd is nuttig voor mijn paarden die weinig ervaring hebben. Ik heb de tijd genomen om de basis te versterken. Mijn toppaarden Vancouver de Lanlore, Varennes du Breuil en Excalibur de la Tour Vidal hebben vakantie gekregen. Ik kijk ernaar uit om weer op wedstrijd te gaan en proeven te rijden op het hoogste niveau.”

Thuis geen confrontatie met concurrentie

Leprevost start haar jongere paarden de komende twee weken in Deauville. ”Ik hou van paardrijden, of het nu gaat om jonge paardenwedstrijden of om belangrijkere internationale wedstrijden. Het stelt me ​​ook in staat om te kijken waar ik sta en of mijn jonge paarden vooruitgang boeken met het oog op de toekomst. Het is belangrijk om op wedstrijd te gaan, omdat we thuis niet worden geconfronteerd met de concurrentie.”

Nieuwe aanwinsten

De Franse amazone is enthousiast over haar nieuwe aanwinsten die ze sinds kort op stal heeft staan. ”Ik leerde Careca LS Elite kennen gedurende de coronacrisis. Het is een zeer getalenteerd paard met een veelbelovende toekomst. Bingo del Tondou is opgeleid door Régis Bouguennec en hij is de enige die hem heeft gereden. Ze namen samen deel aan 1.50m-wedstrijden. Ik heb Bingo een paar keer gereden en ik denk dat hij een uitzonderlijk paard is. Bolero de Beaufour heeft ook veel potentie.”

