Lessen weer toegestaan in Duitsland, ook in rijhallen

Duitsland gaat grotendeels van het slot, de komende dagen al. De precieze uitwerking van de versoepeling van de coronamaatregelen komt onder verantwoording van de verschillende deelstaten. In alle deelstaten mag buitensport vanaf maandag weer plaatsvinden: in Nord-Rhein Westfalen bij de Nederlandse grens kunnen maneges en verenigingen zelfs vanaf morgen alweer lessen aanbieden, ook in de rijhal.

“De eerste fase van de pandemie ligt achter ons”, zei bondskanselier Angela Merkel op de persconferentie over de versoepelingen. “De goede cijfers laten het toe dat we verder versoepelen.”

Lokale noodrem

Er komt wel een lokale ‘noodrem’. Zodra de nieuwe besmettingen ergens weer een bovengrens (50 nieuwe besmettingen per 100.000 mensen in 7 dagen) bereiken, moet in die regio alles weer op slot.

FN: ‘Lessen kunnen weer’

De FN bericht als volgt over de versoepeling: ‘De Duitse regering en de minister-presidenten van de verschillende deelstaten hebben besloten om onder bepaalde voorwaarden sport- en trainingsactiviteiten in de buitenlucht weer toe te staan. Vanuit het oogpunt van de FN kunnen lessen en trainingen landelijk weer plaatsvinden als aan de geldende hygiëne- en afstandsvoorschriften wordt voldaan. Vanaf 11 mei geldt dat voor alle deelstaten, tot die tijd zijn de regelingen per deelstaat nog verschillend.’

‘Niet zoals voor corona’

“Dit is de boodschap waar we allemaal al weken op gewacht hebben: we kunnen onze hobby weer uitoefenen, trainen en lessen geven”, zegt FN-secretaris-generaal Sönke Lauterbach. “Desalniettemin zal alles niet zo zijn zoals voor corona. We moeten de regels blijven volgen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Dit vereist van ons allemaal discipline, wederzijds begrip en een goede organisatie – dit zijn onze sterke punten als paardensporters en ik weet zeker dat we dat zullen overleven. ”

Zo snel mogelijk weer wedstrijden en keuringen

Evenementen en wedstrijden zijn nog niet direct weer toegestaan in Duitsland. Er werd en wordt al wel geëxperimenteerd met coronaproof-concoursen in Duitsland, vorig weekend en aankomend weekend weer in Luhmühlen.

De kans is groot dat wedstrijden onder strenge voorwaarden snel weer mogelijk zijn in Duitsland. “De FN blijft werken zodat evenementen en wedstrijden in de paardensport en fokkerij binnenkort weer in geheel Duitsland kunnen plaatsvinden.”

Bron: Horses.nl/FN