Lichte versoepeling van lockdown: sportactiviteiten voor jonge mensen mogelijk

Half december ging Nederland in de 'harde lockdown'. Demissionair Premier Mark Rutte maakte vanavond in een persconferentie bekend dat de maatregelen licht versoepeld worden volgende week. Ook voor de sport zit er een versoepeling in: groepsactiviteiten (geen competities) zijn toegestaan voor de jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Dat was tot dusver alleen toegestaan voor jeugd tot en met 17 jaar.

Het overgrote deel van de maatregelen wordt verlengd, voor hoe lang is nog niet precies bekend. Op 8 maart zal Premier Rutte samen met demissionair minister Hugo de Jonge weer een persconferentie geven.

Meetmomenten voor jonge mensen?

De KNHS maakte vorige week bekend dat kinderen en jeugd t/m 17 jaar op onderlinge dressuurproeven en parcoursen winstpunten kunnen verdienen en daarmee deden de zogenoemde meetmomenten weer hun intrede. De kans is groot dat deze regeling nu wordt uitgebreid en ook geldt voor ruiters en amazones tot en met 26 jaar. Deze activiteiten moeten wel buiten plaats vinden.

De KNHS en FNRS hebben nog geen gezamenlijk persbericht gepubliceerd over wat deze versoepeling precies inhouden voor de paardensport. Wel is al duidelijk dat groepslessen voor ruiters en amazones tot en met 26 jaar in de buitenlucht weer zijn toegestaan.

Basisregels

De verruimingen zijn volgens Rutte alleen mogelijk als iedereen zich aan de basisregels houdt, zoals handen wassen, zo veel mogelijk thuiswerken en mondkapjes dragen waar nodig. “Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid”, zei Rutte. “Uw gedrag doet ertoe.”

Bron: Horses.nl