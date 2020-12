Lichtenvoorde organiseert geen Jumping De Achterhoek

Geen last-minute CSI op PSC Lichtenvoorde eind dit jaar: "Vanavond kwam het nieuws naar buiten dat er in Nederland per 17 december internationale paardensportwedstrijden georganiseerd mogen worden. We hebben lange tijd de optie opengehouden om Jumping de Achterhoek in no-time op te starten, maar we vinden de omstandigheden te onzeker", aldus de organisatie.

“In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd nog gesproken over mogelijk strengere maatregelen en vandaag schreef de pers zelfs over een ‘superstijging coronabesmettingen’. Met dat in het achterhoofd is het financieel en maatschappelijk niet verantwoord is om alle pijlen op een groot evenement te zetten dat misschien alsnog geannuleerd moet worden. Hoe spijtig dat ook is. Maar we hebben in 2021 weer mooie evenementen op de kalender en we hopen dat de meeste daarvan wel kunnen doorgaan”, aldus PSC Lichtenvoorde.

Meetmomenten per januari

“Nu de KNHS bekend gemaakt heeft dat meetmomenten vanaf 14 december weer mogelijk zijn, hebben wij natuurlijk overlegd wat we op PSC Lichtenvoorde gaan doen. Aangezien we al trainingsdagen op de agenda hadden gezet en de springrubrieken op alle dagen vol zitten, blijven het trainingsdagen. Wij gaan per 1 januari 2021 met de meetmomenten (rijden voor winstpunten) beginnen.”

Vierdaagse nieuwjaarsjumping

“Van 7 tot en met 10 januari organiseren we een vierdaagse nieuwjaarsjumping van BB tot en met 1.40m voor paarden en op de zondag ook voor pony’s. Internationaal parcoursbouwer Henk Linders zorgt voor gevarieerde parcoursen.”

Ook in december bij de trainingsdagen komen verschillende (internationale) parcoursbouwers langs in Lichtenvoorde.

Bron: PSC Lichtenvoorde