Limburgse Veulenveiling kiest voor online editie

Gezien de huidige omstandigheden heeft de Limburgse Veulenveiling er voor gekozen om van de 20e editie een online variant te maken. Door middel van een online veiling met live afslaan door veilingmeester Koen Olaerts, kunnen de veulens door kopers van overal ter wereld aangeschaft worden. Afgelopen jaar bleek dit al succesvol te werken.

De extra veiling van vorig jaar is een goed voorproefje gebleken van de wijze waarop de Limburgse Veulenveiling dit jaar alle veulens gaat vermarkten. Vanwege de corona-maatregelen is een online veiling voor dit jaar de beste optie.

Steeds meer ingeburgerd

“De huidige situatie geeft op dit moment nog teveel onzekerheden om een fysieke veiling te organiseren op de wijze waarop wij dat voor ogen hebben. Daarnaast zijn de online veilingen steeds meer ingeburgerd en kunnen we daardoor nog steeds een groot, internationaal kopersnetwerk bereiken”, vertelt Paul Hendrix. “We gaan er voor zorg dragen dat de potentiële kopers goed geïnformeerd hun bod kunnen uitbrengen en de veulens worden stuk voor stuk gepresenteerd en live afgeslagen.”

Springgefokt

De veiling staat bekend om haar goede internationale afzet en richt zich vanaf dit jaar volledig op springgericht gefokte veulens.

Selecteren

De corona-maatregelen hebben ook gevolgen voor de manier van selecteren. Waar normaal gesproken selectiedagen worden georganiseerd, is er nu voor gekozen om een eerste selectie op basis van de pedigree te maken.

Eén keer op pad

“De veulens met een voor ons interessante pedigree worden dan uitgenodigd om op 27, 28 of 29 juli naar De Peelbergen te komen. Daar zal de selectiecommissie de veulens beoordelen en kunnen er direct foto’s en videobeelden gemaakt worden. Door dit alles te combineren, hoeven de fokkers maar één keer op pad”, legt Janou Hendrix uit.

Over meerdere dagen

Ook dit jaar worden er vooraf geen inschrijfkosten berekend aan de fokker en hanteert de veiling gunstige voorwaarden. Vanaf 15 juni kunnen de veulens via de website van de Limburgse Veulenveiling aangemeld worden. De online veiling zal over meerdere dagen verspreid worden en plaatsvinden in de week van 21 september. Op deze wijze verwacht de Limburgse Veulenveiling opnieuw een belangrijke bijdrage te leveren aan de afzet van de veulens uit dit sterke hippische gebied.

