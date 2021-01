Lockdown drie weken verlengd, avondklok in overweging

Afgelopen weekend werd al naar de pers gelekt dat de lockdown drie weken verlengd zou worden en vanavond is het officieel bekend gemaakt. Premier Mark Rutte meldde in de persconferentie dat de huidige maatregelen tot en met 9 februari gelden.

Daarnaast wil het kabinet een spoedadvies van het OMT over een mogelijke avondklok. Het kabinet maakt zich namelijk grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is.

Het RIVM schat dat de gemuteerde Britse variant nu al verspreid is in Nederland, de afgelopen week is deze variant bij zo’n 5% van de onderzochte besmettingen vastgesteld.

Geen routekaart

Hoelang de lockdown nog gaat duren, wilde Rutte niet zeggen. “Op 2 februari gaan we kijken wat er kan vanaf 9 februari. Het moet echt stap voor stap.”

Wel is duidelijk is dat basisscholen en kinderopvang als eerste weer op de lijst als het gaat om versoepelingen. Als het mogelijk is worden basisscholen en de kinderopvang per 25 januari geopend.

Bron: Horses.nl