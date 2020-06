Lokale lockdown in Duitsland: keuringen en wedstrijden geannuleerd

Vanwege een grote uitbraak (meer dan 1.500 besmettingen) van het coronavirus bij vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Duitsland is er vandaag een lokale lockdown afgekondigd in de regio Gütersloh. Ook de paardenwereld voelt daar de gevolgen van: keuringen en wedstrijden zijn geannuleerd.

Update: ook regio Warendorf gaat weer op slot. Daar was aankomend weekend onder andere de kwalificatie voor de Piaff-Förderpreis gepland.

Tot en met 30 juni gaat de regio Gütersloh in de buurt van Warendorf en Bielefeld weer ‘op slot’. Veel van de maatregelen die vanaf mei werden losgelaten, worden nu weer teruggeschroefd. Sportevenementen (ook zonder publiek) zijn onder andere weer verboden.

Keuringen en wedstrijden

Het Westfaalse stamboek heeft daarom de merriekeuring in Steinhagen die morgen op de agenda stond, geannuleerd. Datzelfde geldt voor de verschillende wedstrijden die op de agenda stonden.

Indoorsporten zijn ook weer verboden. Eerder werd in Duitsland een uitzondering gemaakt voor rijhallen, het is onduidelijk of deze uitzondering nu ook weer geldt.

