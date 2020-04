Ludger Beerbaum: ‘Ik denk dat onze sport fundamenteel zal veranderen’

Ludger Beerbaum heeft maar liefs vier gouden Olympische medailles, heeft verschillende wereld- en Europese kampioenschappen gewonnen en heeft talloze GP overwinningen op zijn palmares staan. Volgens de ruiter heeft het coronavirus verstrekkende gevolgen voor de paardensport, meldde Spring-reiter.de op hun website.

Beerbaum reageerde: “Het is absoluut noodzakelijk dat we het vorige systeem vóór de uitbraak van Corona in twijfel trekken en het ook opnieuw evalueren. Het zal zeker even duren voordat we op hetzelfde niveau kunnen rijden als voor de Corona-pandemie. Het is natuurlijk niet mogelijk om gewoon opnieuw te starten in een CSI5 * Grand Prix nadat we weken of zelfs maanden niets vergelijkbaars hebben gedaan. Ik denk dat veel van mijn collega’s na het einde van de crisis opnieuw zullen beginnen in lagere categorieën, waarbij het prijzengeld voorlopig secundair is.”

Andere vorm van de sport

De topruiter en fokker maakt zich ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor veelvuldig vliegen in de springsport. “Ik denk dat er in de nabije toekomst geen langeafstandsvluchten met paarden zullen zijn. De meeste ruiters starten in hun thuisland. Een groot probleem, zeker voor organisatoren van grote internationale wedstrijden.”

Het gaat er volgens Beerbaum op neerkomen dat er een andere vorm van de sport zal komen. “Veel ruiters zijn meer bezig met het overstappen op vluchten dan thuis zijn. Al ben ik misschien wel wat ouderwets, ik denk dat dit in de toekomst wel gaat veranderen. Deze crisis kan nog lang voortduren en we zullen nog jaren de nasleep ervan voelen.”

Beerbaum maakt zich echter geen zorgen over de springsport: “Onze sport is uniek, we werken met dieren en onder dezelfde omstandigheden nemen mannen en vrouwen het tegen elkaar op. Ik denk niet dat onze sport na deze crisis in gevaar is.”

Bron: Spring-reiter.de