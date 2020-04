Ludo Philippaerts: ‘Het delen van passie heeft ons altijd geboeid’

De familie Philippaerts anticipeert op het coronavirus en pikt de draad van het organiseren van trainingen opnieuw op. Het doel van de persoonlijke coaching en begeleiding is om ruiters en paarden als team naar een hoger niveau te tillen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geldende maatregelen zoals het houden van sociale afstand. Het project wordt uitgerold vanaf het moment dat het toegelaten is.

Telkens wanneer een deur sluit opent een andere. Het op zoek gaan naar en het creëren van opportuniteiten zit in de genen van ondernemers en topsporters. Bij de familie Philippaerts gaan ondernemen en topsport al jaren hand in hand.

Tempo pak lager

“In deze periode leven we meestal in onze koffer en stappen we van het ene vliegtuig meteen in het andere”, vertelt Olivier Philippaerts. “Covid-19 zorgt er nu voor dat we anders leven. Druk om te presteren is er niet en het tempo dat we aanhouden ligt een pak lager. Het is aan ons om op de huidige situatie te anticiperen.”

Niet bij de pakken

De familie Philippaerts blijft dan ook niet bij de pakken zitten en begint met persoonlijke begeleiding en opleiding van ruiters en paarden. “De mogelijkheid om onze passie en professionalisme te delen heeft ons altijd geboeid”, zegt Ludo Philippaerts.

Als team naar hoger niveau

“Nu we er de tijd voor hebben willen we ons er opnieuw op toeleggen en het project zo inplannen dat we het straks, wanneer het toegelaten is om aan wedstrijden deel te nemen, deze persoonlijke begeleiding nog steeds kunnen aanhouden. Ruiters en paarden samen als team naar een hoger niveau brengen is iets wat ons dagelijks bezighoudt en een passie die we willen delen. We voorzien een prachtige locatie met diverse trainingspistes, allemaal uitgerust met verschillende en soms spectaculaire hindernissen. Daarenboven telt ons team meerdere lesgevers met erg veel expertise en ervaring op internationaal niveau. We bundelen graag onze ervaringen om ze te delen met diegene die onze passie voor onze paarden en onze sport delen.”

Veiligheidsmaatregelen

Er wordt rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen en het project wordt pas echt uitgerold van zodra het kan, mag en mogelijk is.

Bron: Persbericht