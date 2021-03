Ludwig Svennerstål: ‘De coronacrisis is een economische ramp’

De Zweedse eventingruiter Ludwig Svennerstål, één van de kanshebbers voor een plaats in Olympisch team, laat in een onderzoek van SVT Sport weten de coronacrisis als een economische ramp te ervaren. "Ik bevond me gelukkig in een situatie waarin ik financieel niet veel te klagen had, maar als dit zo doorgaat, dan red ik het niet meer."

“Ik dank 80% van mijn inkomen aan de verkoop van paarden. Vorig jaar heb ik nog wel een aantal paarden kunnen verkopen, maar waar ik normaal gesproken tien goede paarden in een jaar verkoop, bleef dat nu steken op drie. Dat maakt een groot verschil”, vertelt Svennerstål.

Dat verschil heeft het inkomen van de ruiter met 50% gedrukt. “Het is heel moeilijk om een bedrijf draaiende te houden, als er binnen een jaar tijd zo’n grote procentuele reductie is. Het is een soort van ramp.”

Bron: SVT Sport