Maikel van der Vleuten thuis ‘op concours’

Maikel van der Vleuten is één van de vele topruiters die door de coronacrisis momenteel niet op concours kan met zijn paarden. In een interview voor ClipMyHorse sprak Chris de Heer de ruiter over zijn huidige manier van trainen en verwachtingen. "Ik heb nu een heel parcours in de buitenpiste gebouwd en van de grote binnenbak maak in de voorbereiding. Zo kan ik toch nog wedstrijdgericht trainen", vertelt Van der Vleuten.

Hoewel Van der Vleuten op korte termijn niet heel veel problemen ondervind van de gedwongen wedstrijdstop, is hij er wel bang voor dat het op lange termijn wel de nodige problemen met zich meebrengt. “In een paar maanden lopen we een hoop prijzengeld mis, maar ook de handel. De mensen kunnen minder op pad, paarden komen minder in beeld. Een paar weken kunnen we dat wel lijden, maar op een gegeven moment is het aardig vervelend als het te lang duurt.”

Bekijk hier het interview:



Bron: ClipMyHorse/Horses.nl