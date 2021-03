Maimarkt Turnier organiseert drie afzonderlijke wedstrijden

Het Maimarkt Turnier in Mannheim gaat dit jaar door, maar ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Dit jaar zijn er geen toeschouwers welkom en zijn er ook minder paarden aanwezig. Ook worden er drie afzonderlijke evenementen georganiseerd in de disciplines dressuur, springen en para-dressuur. Al in januari maakte wedstrijddirecteur Peter Hofmann duidelijk dat hij het traditionele evenement wilde laten doorgaan.

De internationale dressuur- en springwedstrijden op 4*-niveau worden dit jaar niet gelijktijdig verreden. Van 28 tot en met 30 april staat de dressuur op het programma met onder andere de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Daarna wordt het hele terrein gedesinfecteerd en vinden de springrubrieken plaats van 2 tot en met 4 mei. De para-dressuur werd aanvankelijk om capaciteitsredenen afgelast, maar staat nu op de kalender van 7 tot en met 9 mei.

Koortsmetingen en gezondheidscontroles

Naast de beperkingen rondom het coronavirus zorgt het rhino-virus ook voor nieuwe uitdagingen. Na overleg met de FEI is er al een hygiëneprotocol opgesteld voor de paarden. Hierin staat dat regelmatige koortsmetingen en gezondheidscontroles nodig zijn, ook voordat de ruiters vertrekken naar Mannheim. “Je moet de paarden kunnen scheiden. Dit was niet het geval in Valencia waar het rhino-virus uitbrak. Dit is een waarschuwing voor ons”, aldus Hofmann.

Coronamaatregelen

Dit jaar nemen er minder paarden deel aan de wedstrijden. Per staltent worden er slechts acht boxen geplaatst. Dit was al gepland vanwege de contactregels rondom de corona. Alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers moeten dagelijks sneltesten afnemen. De bijkomende kosten komen deels voor rekening van de sponsors, maar de ruiters willen hier ook aan bijdragen.

Grote namen

Tot nu toe hebben veel grote namen hun deelname al bevestigd. Bij het springen zijn Simone Blum, Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann en Marcus Ehning in elk geval van de partij. Bij de dressuur hebben Isabell Werth en Dorothee Schneider hun komst al aangekondigd.

Bron: Horses.nl/St-Georg