Man van Janne Friederike Meyer-Zimmermann test positief op corona

Christoph Zimmermann, de man van de Duitse springamazone Janne Friederike Meyer-Zimmermann, heeft in Spanje corona opgelopen en moest naar het ziekenhuis. Afgelopen maandag werd hij met een vliegtuig verplaatst naar een ziekenhuis in Hamburg.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann nam niet deel aan het Duitse kampioenschap in Riesenbeck om de paarden in Spanje te trainen en zich voor te bereiden op volgend jaar. In deze periode werd bij haar echtgenoot Christoph corona vastgesteld.

Zenuwslopende week

Janne Friederike Meyer-Zimmermann: ”De afgelopen week was erg zenuwslopend! Christoph kreeg Corona in Spanje en moest naar het ziekenhuis. Hij werd maandag per ambulancevliegtuig overgebracht naar de UKE in Hamburg. Het gaat al veel beter met hem, zodat hij hopelijk snel naar huis kan! Hij heeft gelukkig vanaf het begin in isolatie gezeten, zodat hij niemand kon besmetten. Ik ben gelukkig weer negatief.”

Bron: Horses.nl/Spring-reiter/Facebook