Manege Nieuw Eldorado roept steun van klanten in

Omdat manege Nieuw Eldorado in Soest haar deuren heeft moeten sluiten door de coronacrisis en daardoor minder inkomsten binnen krijgt, heeft de manege steun van klanten ingeroepen. Via een website kunnen klanten hooi, brok of stro voor hun favoriete paard of pony sponsoren. De reacties daarop zijn erg positief.

“We willen ook n deze periode zonder concessies voor de paarden en pony’s blijven zorgen. Dat kost veel geld”, vertelt eigenaresse Irene Snoek aan Soester Courant. “Eén van onze klanten kwam daarom met het idee om deze actie te starten en toen zijn we aan de slag gegaan. De steun en support die we – of eigenlijk de paarden en pony’s – krijgen is echt ongelofelijk.”

Lees hier het hele artikel.

Bron: Soester Courant