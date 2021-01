Marc Houtzager: ‘Het kost bijna meer dan dat het oplevert’

Marc Houtzager was afgelopen weekend succesvol in het Oostenrijkse Salzburg. Het ANP vroeg de ruiter van TeamNL hoe het is om springruiter te zijn in tijden van corona. Voor het eerst in ruim drie maanden nam Houtzager weer eens deel aan een groot internationaal concours. Het was even wennen, zegt de nationaal kampioen. "We kijken bij wijze van spreken als een berg op tegen de kleinste hindernissen. Ik mis het ritme en mijn paarden ook."

Hoe blijf je ‘scherp’ in tijden van corona? Houtzager heeft het zich vaak afgevraagd. “We kunnen thuis wel trainen met de paarden. Maar op een gegeven moment ga je je afvragen waar je het voor doet, als er geen wedstrijden komen. Ik weet dat er mensen met grotere problemen zijn, maar mentaal is het best lastig. Ik mis de onderlinge competitie, de adviezen van andere ruiters. Geen enkele sporter kan zonder competitie.”

Steeds lastiger

Wist hij maar wanneer het ophoudt. Houtzager: “Deelnemen aan wedstrijden onder deze omstandigheden wordt steeds lastiger. Het vervoer van de paarden per vrachtwagen gaat nog, maar het reizen voor ons per vliegtuig wordt steeds moeilijker. Het is testen, testen, testen en omwegen maken om op de plaats van bestemming te komen. Het kost bijna meer geld dan dat het oplevert.”

Eerste golf

Als professional leeft Houtzager van het prijzengeld en de handel. Al een jaar lang zijn er bijna geen inkomsten meer. “We houden het vol, maar het valt niet mee. We hebben paarden gekocht die op een gegeven moment verkocht moeten worden. Een bepaalde leeftijd vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Het ligt nu allemaal stil. Bij de eerste golf had ik nog zoiets van ‘ach, wel lekker rustig even niet elke week op pad’. Maar die gedachte is verdwenen.”

Volkomen onverantwoord

Tokio is het doel van de komende zomer. Houtzager wil voor de derde keer, na 2008 en 2012, op de Olympische Spelen starten. “Maar of het allemaal gaat lukken weet niemand. Als we bijvoorbeeld wisten dat we in april weer ‘los’ kunnen zijn er plannen voor te maken. Maar we weten niets zeker. Het is volkomen onverantwoord om een paard zonder goede voorbereiding de olympische ring in te sturen. We hebben daarvoor zeker vijf of zes topwedstrijden nodig om aan het niveau te wennen. Nu is niet zeker of die er komen.”

Heel goed nieuws

Binnenkort vertrekt Houtzager (“als het allemaal doorgaat”) naar Spanje om daar in drie opeenvolgende weekenden aan wedstrijden deel te nemen. Begin maart wacht dan Indoor Brabant. “Indoor Brabant werd vorig jaar op het laatste moment afgelast en het is fantastisch dat ze het voor elkaar hebben gekregen om de wedstrijd nu weer te organiseren. Ondanks alle financiële tegenslagen. Heel goed nieuws. Dat zijn de wedstrijden die paard en ruiter heel hard nodig hebben.”

Wedstrijden in coronatijd

In Salzburg werd hem duidelijk dat het best kan, wedstrijden houden in coronatijd. “Op mijn paard zit ik echt wel anderhalve meter van iedereen af. Er was overal genoeg ruimte om afstand te houden, iedereen droeg een mondkapje. Uiteraard was er geen publiek. Paardensport is bepaald geen contactsport. Het zou heel mooi zijn als we wat meer de kans krijgen te starten en ik weet zeker dat we daar heel verantwoord mee om kunnen gaan. Voor zover ik weet is er op een concours nog nooit een uitbraak van het virus geweest.”

Bron: ANP / Gert Lammerink