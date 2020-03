Marie Pellegrin: ‘Ik pak bij de training het grondwerk mee’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Marie Pellegrin, vertelt aan Stud for Life hoe zij haar werkzaamheden in deze periode uitvoert. De stal van de Franse springamazone is gevestigd in de buurt van Lyon en daarom heeft ze te maken met strenge inperkingsmaatregelen. Als gevolg hiervan worden haar paarden verzorgd door haar groom Rita en bereden door haar stalruiter Johannes Farce.

Pellegrin: ”Mijn groom vertrouw ik volledig, ze is echt goud waard. Rita en Johannes wonen beide op het terrein en dat is ideaal in deze situatie. Ik ben zelf niet meer aanwezig op stal, want hoe meer we de regels respecteren, des te sneller we uit deze situatie komen.”

Veel buitenwerk

”We hebben het geluk dat de stallen omgeven zijn door heuvels. Dus de paarden doen veel buitenwerk en dit zorgt voor maximale variatie in de training. Het is ideaal dat ze dagelijks kunnen galopperen in de omliggende velden, die deel uitmaken van het landgoed. Het werk wordt afgewisseld met wandelen en draven. ’s Middags genieten ze van grazen. Ik denk niet dat ze zullen klagen over deze periode.“

Grondwerk belangrijk

Pellegrin vindt het belangrijk om in deze periode bij de training het grondwerk mee te pakken. ”Bij het grondwerk moet je streven naar hele eenvoudige oefeningen die je correct uitvoert. Je hoeft alleen maar twee balken ver uit elkaar te leggen. Hiermee kan je overgangen trainen”, aldus de Franse amazone.

Bron: Horses.nl/Stud for Life