Massa-evenementen blijven verboden in Duitsland, uitzonderingen mogelijk

Massa-evenementen blijven tot en met eind oktober verboden in Duitsland. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel deze week samen met de minister-presidenten van de verschillende Duitse deelstaten besloten. Dat betekent echter niet dat er door alle hippische evenementen, zoals onder andere de keuringen dit najaar, een streep gaat.

Het verbod op massa-evenementen heeft met name betrekking op festivals, volksfeesten en kermissen. Ook een evenement als CHIO Aken zou waarschijnlijk nog verboden blijven. Bij dergelijke evenementen is het vrijwel onmogelijk om precies te registreren wie er op welk moment aanwezig is.

Uitzonderingen

Voor andere evenementen, die kleiner van omvang zijn, zijn uitzonderingen mogelijk: daarbij moet er bijvoorbeeld een streng hygiëne- en afstandsconcept zijn en moet de organisator bijhouden wie er op elk moment aanwezig is.

Dat heeft de volgende reden: mocht blijken dat bijvoorbeeld een bezoeker op een hengstenkeuring het coronavirus onder de leden had, dan kunnen alle bezoekers die gelijktijdig aanwezig waren, gewaarschuwd worden.

Hengstenkeuringen met publiek

De kans is groot dat de hengstenkeuringen in Duitsland aan die eisen kunnen voldoen en dit najaar kunnen doorgaan. Waarschijnlijk met publiek. Het is daarbij ook mogelijk dat er minder zitplaatsen worden verkocht omdat bezoekers meer afstand van elkaar moeten houden.

