Massa-evenementen pas weer toegestaan als er een vaccin is

Massa-evenementen mogen pas weer gehouden worden in Nederland als er een vaccin is voor het coronavirus. Dat staat in de Kamerbrief die is verstuurd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.’

Grote sportwedstrijden

Of onder die ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ ook grote sportwedstrijden worden verstaan is op dit moment nog niet duidelijk. Het betaald voetbal mag in september weer opstarten, maar dan nog altijd zonder publiek.

Horse Event?

Eerder maakte Horse Event, 18, 19 en 20 september op de kalender, bekend dat zij het evenement 1,5 meter-proof wilden maken. Met deze bekendmaking van het kabinet lijkt het onwaarschijnlijk dat een dergelijk evenement kan plaatsvinden.

Bron: Horses.nl/NOS