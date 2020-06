Mathijs van Asten: ‘Zie niet waarom wij nog langer moeten wachten’

Niet alleen het NOS sportjournaal kwam gisteren met boze en teleurgestelde reacties over het nog steeds stilliggen van de wedstrijdsport in Nederland. Ook Langs de Lijn besteedde aandacht aan de problematiek. Vanuit Kronenberg kwam onder meer Mathijs van Asten aan het woord.

“Vanuit mijn oogpunt zou ik niet weten waarom wij nog langer moeten wachten met het rijden van wedstrijden”, aldus Mathijs van Asten. De springruiter was met zijn paarden in Kronenberg aan de start op een meetmoment springen. Geen publiek, geen prijzen, geen ereronde op De Peelbergen. Tegelijkertijd werd voor Jur Vrieling in het Zuid Franse Saint Tropez het Wilhelmus gespeeld omdat hij een rubriek won en het eerste prijzengeld opstreek.

‘Paarden nog iets groen’

Voor Mathijs van Asten is dat moeilijk te begrijpen. “Het is anders zonder publiek, geen ambiance. Het enige lichtpuntje is dat we de paarden zo weer in een wedstrijdritme kunnen krijgen. De paarden voelen nu toch nog iets ‘groener’ aan, ze zijn nog wat onder de indruk.”

Zege voor Vrieling

Het is maar voor een enkele springruiter weggelegd om naar een wedstrijd als in Saint Tropez te reizen. Deze week zijn daar alleen Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten. Vrieling is er blij mee, hij heeft de eerste zege alweer te pakken.

Bron Radio1