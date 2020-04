Medewerkers Santa Anita vrezen voor toekomst: ‘Elke dag zien we paarden vertrekken’

Op de parkeerplaats van de renbaan Santa Anita staan meer dan 200 auto’s, waarvan de meeste behoren tot degenen die de honderden paarden in de stallen verzorgen en trainen. Hun toekomst is echter onzeker door het race-verbod vanwege het coronavirus.

Meer dan 700 mensen zijn aan het werk op en rondom de renbaan. Als onderdeel van hun vergoeding leven een aantal van de grooms in kleine slaapzalen in oude gebouwen in de buurt van de stallen. De arbeiders, onder wie veel immigranten uit Mexico en Midden-Amerika, hebben nog steeds een baan omdat faciliteiten die voor dieren zorgen als essentieel worden beschouwd en daarom zijn vrijgesteld.

Onzekere toekomst

De toekomst van deze werknemers is echter onzeker. Door het race-verbod wordt de grootste inkomstenbron van de renwereld stilgelegd. Hoewel de reden voor het stil leggen van de races is dat het geen cruciale industrie is volgens de overheid van Los Angeles, zijn er mensen die daar anders over denken. Activisten proberen al tijden de renbaan te laten stoppen met racen, vooral omdat vorig jaar 30 paarden overleden op de baan en dit seizoen al 11 paarden overleden. Oscar de la Torre, een vakbond vertegenwoordiger is er vrij zeker van dat Activisten achter het verbod zitten: “Het is vrij duidelijk dat dat hun intentie is.”

Angst voor verliezen baan en huis

Vanwege het hoge prijzengeld en gok inkomsten blijven investeerders in de sport investeren. Als deze investeerders straks wegvallen, zijn de arbeiders bang dat ze hun baan en daarmee hun huis gaan verliezen. Aidan Butler, de CEO van California Racing, stelt de werkers enigszins gerust: “Zolang de baan niet compleet dicht hoeft, wordt er niemand gevraagd te vertrekken.”

Enige manier om verder te gaan

Sommige van de grooms krijgen betaald naar hoeveel paarden ze verzorgen. Doordat er minder paarden in de stallen staan betekent dit minder geld voor ze. “Elke dag zien we paarden vertrekken,” zegt groom Miguel Contreras. Een van de trainers, Steve Martinez, vraagt zich af: “Iedereen mag wel aan het werk, maar waar leggen ze dan wel de grootste inkomstenbron stil waarvan we de werkers betalen?” Butler voegt eraan toe: “Dit is niet zo van; Hey we willen graag weer racen. Het is de enige manier om de situatie hier niet exponentieel slechter te maken.”

Bron: Los Angeles Times