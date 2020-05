Meedoen aan online proeven: Tips voor uit het hoofd rijden

Om deel te kunnen nemen aan de online events op Paardrijden.nl moeten ruiters de proef uit hun hoofd rijden. Voor de één is het rijden uit het hoofd een makkie, voor de ander een flinke uitdaging. Vorige week vroeg de KNHS op social media aan de leden om tips te delen voor het goed uit het hoofd leren van de proef. Uit alle reacties selecteerde de KNHS de zeven meest gemelde en meest waardevolle tips.

Een dressuurproef in één keer leren is een flinke kluif. Deel de proef in stukken en leer ze per 4 onderdelen. Als je de eerste 4 onderdelen kent, pak je de volgende 4 erbij totdat je de hele proef kent.

Oefenen in stap

Oefen de lijnen van je proef in stap, zo kun je je pony of paard lekker losstappen en overbelast je je paard niet.

Focus op lijnen

Focus je niet op de letters maar op de lijnen en de oefeningen. Veel proeven zijn symmetrisch, wat je links doet, doe je vaak ook rechts.

Uittekenen

Teken een rijbaan met letters op papier en teken de proef uit. Gebruik drie verschillende kleuren, bijvoorbeeld groen voor de onderdelen in stap, blauw voor de onderdelen in draf en rood voor de onderdelen in galop. Uittekenen helpt echt, uit onderzoek is gebleken dat pen en papier goed zijn voor ons geheugen.

In de huiskamer

Maak een rijbaan in de huiskamer, schrijf de rijbaanletters op post-its en plak deze op de grond. Nu kun je zelf je proef lopen. Ook beter voor je pony of paard die niet oeverloos het proefje hoeft te lopen en meteen een goede conditietraining voor jezelf. Pas wel op met sokken op een gladde vloer en zet die prachtige vaas met bloemen even aan de kant! 😉

Oefenen met oortjes

Oefen je proef met de Dressuurproevenapp. Je kunt de proef zelf inspreken op het tempo van jouw pony of paard. Vervolgens oefen je de proef met oortjes in. Als je de proef een paar keer gereden hebt, ken je de lijnen.

Bekijk de voorbeeldvideo

Bekijk de voorbeeldvideo van je proef in de Dressuurproevenapp, desnoods meerdere malen. Als je iemand anders de proef ziet rijden, onthoud je het zelf vaak ook beter.

Voordeel uit het hoofd rijden

Wat de KNHS ook veel teruglas is het grote voordeel van het rijden van de proef uit je hoofd. Doordat je weet welke oefeningen je moet rijden ben je veel geconcentreerder en kun je de ruimte tussen de oefeningen benutten om je voor te bereiden op de volgende oefening. Kortom; je kunt je beter focussen. Bijkomend voordeel is dat je maar 1 proef uit je hoofd hoeft te leren. De proeven wisselen niet.

Waarom niet voorlezen?

“De RIVM maatregelen zijn leidend en die schrijven voor dat je met niet meer dan 2 personen bij elkaar mag zijn. Naast de ruiter/amazone heb je iemand nodig die de proef filmt en daardoor is er geen ruimte voor een derde persoon die voorleest. Het is voor onze juryleden niet te controleren of mensen al dan niet uit hetzelfde gezin komen of dat de voorlezer onder de 12 jaar is. Daar leent deze opzet, waarin enkel de combinatie op video wordt gezet, zich niet voor. We zij op de eerste plaats blij met de mogelijkheid en beperkte vrijheid die ons worden gegund en door de richtlijn van het RIVM aan te houden kunnen we met zijn allen garanderen dat we deze niet zullen verspillen”, aldus de KNHS.

Bron: KNHS