Meetmomenten zijn nog ver weg, Nederland op slot

De KNHS publiceerde eind vorige week dat meetmomenten per vandaag onder de KNHS-vlag georganiseerd kunnen worden. Dat de coronacijfers bij die mededeling niet zo in ogenschouw zijn genomen blijkt vandaag wel. Vanaf vannacht 0.00 uur gaat Nederland in een harde lockdown tot minstens 19 januari. Daarmee zijn meetmomenten nog ver weg, de paardensport zal eerst weer voor de uitzondering wat betreft binnensporten moeten knokken. Groeps- en manegelessen lijken voor volwassenen in ieder geval weer van de baan.

Premier Mark Rutte richtte zich vanavond direct vanuit het Torentje aan het Nederlandse volk, het ‘scherpste geschut’ qua communicatiemiddelen. En volgens Rutte is het ook menens: “Helaas moet ik mij opnieuw op deze manier tot u richten. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan we vorige week dachten. Nederland gaat op slot. We hebben geen keus, het aantal contacten tussen mensen moet omlaag. Daar moet alles op gericht zijn. We sluiten alle plekken waar mensen samenkomen.”

Alle niet-essentiële winkels, scholen en universiteiten (per woensdag), de kinderopvang (per woensdag) en bijna alle andere publiek toegankelijke locaties worden gesloten.

Sporten: alleen buiten en volwassenen niet in groepsverband

Wat betreft de sport zei Rutte het volgende: “Alle binnensportlocaties sluiten.” Kinderen tot 18 jaar kunnen buiten, ook in groepsverband, blijven sporten. Voor 18-plussers geldt: maximaal met twee mensen sporten en sporten in competitieverband is niet toegestaan.

Uitzondering hierop is de topsport. Vorige week kondigde de KNHS ook aan dat internationale wedstrijden ook in Nederland weer kunnen plaatsvinden, mits er toestemming is van de gemeente/veiligheidsregio. Die uitzondering lijkt ook in deze harde lockdown te blijven staan.

Uitzondering paardensport

In de eerste lockdown vanaf 15 maart, die overigens minder streng was (met geopende niet-essentiële winkels) dan de huidige, was de uitzondering voor de paardensport snel geregeld. Paardensportaccomodaties konden geopend blijven om de paarden in beweging te voorzien, wel moesten toen alle groeps- en manegelessen worden stopgezet. Het is waarschijnlijk dat de gemaakte uitzondering wat betreft de paardensport nu ook weer van toepassing zal zijn.

KWPN-nakeuring en EPTM?

Bij het KWPN staat onder andere de nakeuring voor de dressuurhengsten en de start van de EPTM nog op het programma deze week. Of de nakeuring en de EPTM-test door kunnen gaan is op dit moment nog onduidelijk, afgelopen voorjaar in de lockdown werden ook alle KWPN-evenementen afgelast. Ook het longeren van de dressuurhengsten (12 januari) valt in de lockdown-periode.

Bron: Horses.nl